La ministra de Igualdad acusa a Díaz Ayuso de tener un "discurso racista" por relacionar "inmigración y violencia"

Nuevo frente abierto entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta de la llegada de inmigrantes a Alcalá de Henares.

La mandataria autonómica aseguró este miércoles que Alcalá de Henares vive un "auténtico caos" tras la llegada de 1.200 inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias, y ha dicho que "ya se han producido reyertas graves" y "se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio".

El Ejecutivo no ha pasado por alto sus declaraciones y este jueves ha salido en tromba contra la presidenta. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García ha manifestado que les parece un "discurso racista y peligrosísimo. No se puede asimilar la inmigración con la violencia, eso genera odio y genera un mudo con la sociedad". Añade que "discursos como este "dificultan claramente esa convivencia pacífica necesaria en una sociedad democrática". Además ha tildado de "irresponsabilidad" dichas acusaciones.

Óscar Puente, ha dicho que le da "pereza" entrar en el "marco" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la vez que ha asegurado que no la ve "nunca trabajar" mientras que a él le reprochan que no trabaja por "poner tuits".

"A mi me reprochan que los tuits, me dicen que no ponga tuits y me dedique a trabajar. Hombre, yo creo que trabajo mucho. Pero yo es que a la señora Ayuso no la veo trabajar nunca. Todos los días nos hace una filípica sobre temas que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con lo que son sus tareas de Gobierno. Entonces, yo sí que me planteo seriamente cuándo trabaja esta mujer" defiende el ministro.

Ayuso arremete contra el Gobierno de Sánchez porque "no ha hecho nada por coordinarse" con el resto de administraciones para solventar la crisis migratoria, y le ha acusado de "seguir mandado inmigrantes de tapadillo en aviones por la noches". Tras las críticas recibidas hoy. Sus acusaciones se han dirigido también al líder de los socialistas en la región, Juan Lobato, al que han pedido que "deje de mentir y atacar" para ponerse manos a la obra y "colaborar". Tras las críticas del Ejecutivo contesta que "pretenden dar la vuelta a la verdad y construir un relato para descalificarme".

Los socialistas le acusan de "mentir" y Ayuso arremete contra el Ejecutivo por falta de planificación y asegura que preside un Gobierno "integrador y solidario".