Beyoncé cambia la letra de una canción por ser ofensiva hacia discapacitados

No ha pasado ni una semana del [[LINK:INTERNO|||Article|||62e453174ed0b0e48be1d886|||lanzamiento de su nuevo disco `Renaissance´ ]]y ya ha traído polémicas para la cantante. Fue `Trending Topic´ en las redes sociales, consiguiendo millones de escuchas en Spotify, pero Beyoncé ha anunciado que cambiará la letra de una de sus canciones porque utiliza un término que resulta ofensivo hacia las personas con discapacidad, especialmente las que sufren parálisis. En un verso del tema `Heated´, la cantante utiliza la palabra `spaz´, asociada a un uso peyorativo que, sin embargo, parece que la estadounidense incluyó con una connotación completamente distinta.

En inglés, `spaz´ se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, sobre todo la gente que tiene dificultad para controlar sus extremidades. Pero en el inglés vernáculo, la jerga de la comunidad afroestadounidense, la palabra también significa "perder el control", "agitar" o "volverse loco".

La explicación no ha convencido a muchos de sus seguidores y otros colectivos, especialmente en el Reino Unido, que durante el fin de semana protestaron por la letra de la canción. "El compromiso de Beyoncé con la narración musical y visual no tiene parangón, al igual que su poder para que el mundo preste atención a las historias, las luchas y la experiencia de ser una mujer negra (...) Pero eso no excusa su uso del lenguaje discriminatorio, que se usa e ignora con demasiada frecuencia", escribió la activista Hannah Diviney en el influyente diario británico The Guardian.

Tras los comentarios y quejas en redes sociales, el equipo de Beyoncé confirmó a los medios de comunicación que "la palabra, utilizada sin intención de herir, será reemplazada".

[[H3:No es la primera polémica de `Reinaissance´]]

Beyoncé no es la primera cantante que se ve obligada a cambiar una letra porque resulta ofensiva. La cantante Lizzo tuvo que cambiar la letra de una de sus canciones. Ella utilizó la misma palabra que Beyoncé para referirse a los espasmos en su canción 'Grrrls', publicado dentro de su nuevo álbum 'Special', el cual se lanzó el pasado 15 de julio.

El enfado de la comunidad con discapacidad no ha sido la la única polémica que ha traído el nuevo disco de Beyoncé. El álbum se filtró en la red dos días antes de su fecha de publicación oficial, porque algunas tiendas físicas lo pusieron en venta antes de tiempo.

Sin duda esto ha sido un golpe para la cantante con más Grammys del mundo. Habrá que esperar para poder escuchar su canción regrabada y descubrir cual será la palabra que utilizará para su tema `Heated´.