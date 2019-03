Barbra Streisand une su voz a la de Elvis Presley en su nuevo disco 'Partners'

En 'Partners', nuevo disco que se publica este martes, Barbra Streisand alía su talento y característico timbre al de una larga lista de grandes voces masculinas, entre las que se cuentan las de Lionel Richie, Billy Joel, Michael Bublé y la del desaparecido Elvis Presley.

Se trata, ha anunciado su discográfica, de "un dueto virtual sobrecogedor" de 'Love me tender' junto al llamado 'rey del rock', con el que comparte el orgullo de ser una de las intérpretes con mayores ventas de sus discos en toda la historia de la música.

'Partners' se compone de 12 canciones, muchas de las cuales son consideradas clásicos de la carrera de Streisand, como 'People', con Stevie Wonder, o 'The Way We Were', con Lionel Richie.

También interpreta 'I Can Still See Your Face', con Andrea Bocelli; 'Evergreen', junto con Babyface; 'New York State Of Mind', con Billy Joel; 'It Had To Be You', con Michael Bublé; "Come Rain Or Come Shine", con John Mayer, y 'What Kind Of Fool', con John Legend. Además, se incluye el primer dueto grabado en un estudio junto a su hijo Jason Gould, 'How Deep Is The Ocean'.

A lo largo de su carrera, de acuerdo con cifras de Sony Music, Barbra Streisand ha conseguido 51 discos de oro, 30 de platino y 13 multiplatino en toda su carrera, con nueve números 1 en cinco décadas consecutivas.

Sus últimos trabajos hasta la fecha eran el concierto 'Back To Brooklyn' (2013), la primera actuación musical de la artista en su Brooklyn natal desde que dejara la ciudad a los 16 años en busca del éxito, y el recopilatorio de rarezas 'Release me' (2012). Su último disco de estudio se remonta a 2011, 'What matters most'.