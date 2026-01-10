La Academia de Cine presenta la nueva película 'La Fiera'

En la tarde de este viernes se presentó la nueva película 'La Fiera', la nueva apuesta cinematográfica de Atresmedia Cine, que llegará a las salas españolas el próximo 6 de febrero. Dirigida por el cineasta ganador del Goya, Salvador Calvo, la película se adentra en el mundo del salto BASE con traje de alas, a través de una historia real marcada por el riesgo, la amistad y la superación personal.

El largometraje cuenta con un reparto de primer nivel, encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas, tres de los intérpretes más destacados del panorama actual. Junto a ellos participan Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y la colaboración especial de José Manuel Poga, completando un elenco que da vida a una narración intensa y profundamente humana.

Inspirada en hechos reales

Con un guion firmado por Alejandro Hernández, 'La Fiera' se inspira en hechos reales para relatar la relación entre tres jóvenes apasionados por los deportes extremos que descubren el salto BASE con traje de alas, la sensación más cercana a volar. Mediante esta práctica, la película explora no solo el desafío físico, sino también el combate interior de sus protagonistas frente al miedo, la ambición y los límites personales.

La historia gira en torno a Carlos, Darío y Armando, unidos por una amistad forjada en la adrenalina y el vértigo. Su viaje va más allá del riesgo extremo: es un recorrido emocional que pone en valor la camaradería, la lealtad y la necesidad de enfrentarse a uno mismo. La fiera se presenta así como un relato épico y visceral que combina tensión, emoción y una reflexión profunda sobre el precio de perseguir los sueños.

Una producción de Atresmedia Cine

La película es una producción de Atresmedia Cine y MOD Producciones, y cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix, además del apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura. La producción ejecutiva corre a cargo de Jaime Ortiz de Artiñano, Fernando Bovaira, Rosa Pérez y Guillem Vidal-Folch.

El rodaje se ha llevado a cabo en espectaculares localizaciones naturales de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, así como en parajes de Suiza, concretamente en Walenstadt y Lauterbrunnen, escenarios emblemáticos para la práctica del salto BASE.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. Atresmedia Cine lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

