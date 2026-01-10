Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

CINE

La Academia de Cine presenta la nueva película 'La Fiera'

El largometraje cuenta con un reparto de primer nivel, encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas, tres de los intérpretes más destacados del panorama actual.

'La Fiera'

'La Fiera'Atresmedia Cine

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

En la tarde de este viernes se presentó la nueva película 'La Fiera', la nueva apuesta cinematográfica de Atresmedia Cine, que llegará a las salas españolas el próximo 6 de febrero. Dirigida por el cineasta ganador del Goya, Salvador Calvo, la película se adentra en el mundo del salto BASE con traje de alas, a través de una historia real marcada por el riesgo, la amistad y la superación personal.

El largometraje cuenta con un reparto de primer nivel, encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas, tres de los intérpretes más destacados del panorama actual. Junto a ellos participan Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y la colaboración especial de José Manuel Poga, completando un elenco que da vida a una narración intensa y profundamente humana.

Inspirada en hechos reales

Con un guion firmado por Alejandro Hernández, 'La Fiera' se inspira en hechos reales para relatar la relación entre tres jóvenes apasionados por los deportes extremos que descubren el salto BASE con traje de alas, la sensación más cercana a volar. Mediante esta práctica, la película explora no solo el desafío físico, sino también el combate interior de sus protagonistas frente al miedo, la ambición y los límites personales.

La historia gira en torno a Carlos, Darío y Armando, unidos por una amistad forjada en la adrenalina y el vértigo. Su viaje va más allá del riesgo extremo: es un recorrido emocional que pone en valor la camaradería, la lealtad y la necesidad de enfrentarse a uno mismo. La fiera se presenta así como un relato épico y visceral que combina tensión, emoción y una reflexión profunda sobre el precio de perseguir los sueños.

Una producción de Atresmedia Cine

La película es una producción de Atresmedia Cine y MOD Producciones, y cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix, además del apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura. La producción ejecutiva corre a cargo de Jaime Ortiz de Artiñano, Fernando Bovaira, Rosa Pérez y Guillem Vidal-Folch.

El rodaje se ha llevado a cabo en espectaculares localizaciones naturales de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, así como en parajes de Suiza, concretamente en Walenstadt y Lauterbrunnen, escenarios emblemáticos para la práctica del salto BASE.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. Atresmedia Cine lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Llega a los cines 'Abuela Tremenda', la esperada comedia familiar protagonizada por Toni Acosta y Elena Irureta

Abuela tremenda, la nueva película de Atresmedia

Publicidad

Cultura

'La Fiera'

La Academia de Cine presenta la nueva película 'La Fiera'

La gira de reencuentro de Amaia Romero y La Oreja de Van Gogh llegará al Roig Arena en septiembre de 2026

La Oreja de Van Gogh se pronuncia sobre la vuelta de Amaia Montero a la banda: "Retomamos el camino donde lo dejamos"

Quién es David Uclés, el ganador del Premio Nadal 2026 a la mejor novela

David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas'

Santos Enero 2026
Santoral

Santoral enero 2026: estos son todos los santos de este mes, día a día

Cabalgata de los Reyes Magos por el centro de la ciudad de Madrid.
Cabalgata

Cabalgata de Reyes Magos Madrid 2026: horario, y recorrido

Evangeline Lilly, actriz de 'Perdidos' y 'El Hobbit'
Actriz

Evangeline Lilly, actriz de 'Perdidos' y 'El Hobbit', anuncia que tiene daños cerebrales tras una caída: "Una dura batalla..."

La intérprete canadiense se golpeó la cara contra una roca en mayo y meses después le han diagnosticado un daño cerebral como consecuencia.

Will Smith
Will Smith

Will Smith, demandado por acoso sexual por un violinista de su gira

El violinista, Brian King Joseph, se ha referido en su demanda a un episodio concreto que ocurrió en la habitación de un hotel mientras se desarrollaba la gira 'Based on a True Story: 2025', del artista Will Smith.

Abuela tremenda, la nueva película de Atresmedia

Llega a los cines 'Abuela Tremenda', la esperada comedia familiar protagonizada por Toni Acosta y Elena Irureta

El papa Francisco

Las muertes de 2025: el papa Francisco, Robert Redford, Verónica Echegui o Robe Iniesta

Celebración de año nuevo en Nochevieja y año nuevo

Frases originales para felicitar el año nuevo por Whatsapp: ¡Feliz 2026!

Publicidad