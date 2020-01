Así ha contado Matías Prats cómo llegó a un acto importante gracias a un pizzero

"Aquella mañana se me pasó", así es cómo comienza una graciosa anécdota que Matías Prats ha contado en el programa 'Más de Uno' de Carlos Alsina. Al evento, que supuestamente tenía que ser conducido por el presentador, asistían importantes personalidades como el ahora rey Felipe VI, que en el momento de la anécdota era aun Príncipe de Asturias.

"Me llama la secretaria y me dice: Matías, ¿no tenías que estar hoy en un acto? Cuando vi la hora...el acto empieza dentro de diez minutos". Entre risas, Prats ha contado cómo pidió a un compañero que le llevase rápidamente, pero al llegar a la calle Alcalá el atasco les impedía continuar por lo que ha contado: "Salgo del coche como un poseso, como un loco, Y estaba de repente una moto ahí al lado cargando su pizza". "No se la quité, pero me monté encima de la pizza", ha reconocido entre risas de ambos presentadores.

Finalmente, gracias a la ayuda del pizzero, Prats consiguió llegar al acto "y aunque estaba un poquito empezado, pero con tiempo de pedir disculpas y buscarme una gran excusa". Posteriormente, Alsina le ha preguntado si se enteró el por aquel entonces príncipe Felipe a lo que el presentador ha reconocido que se lo contó después pero que en aquel momento no se enteró de lo sucedido.

La entrevista con Carlos Alsina también ha dado para que conozcamos que Matías Prats, en un inicio, no iba para periodista si no que empezó a estudiar derecho. "Fui superando obstáculos. No fui buen estudiante", ha confesado. Cuando su padre se enteró de que empezaba a trabajar para la televisión pública, Prats cuenta que "intentó que echarme de la tele o que me echaran hasta que acabara mis estudios".

También ha dado tiempo para que Prats hablase del cambio de estilo y de su propia voz: "Ha evolucionado la voz e incluso la forma de contar las cosas".

Al ser preguntado por Alsina por qué no se animó con algún formato de entretenimiento, Prats ha confesado que "no valgo". "He sido un tipo con los pies puestos en la tierra. Con sentido común. No reúno las cualidades suficientes para estar a la altura de los que lo hacen", ha concluido.