Arranca la Feria del Libro de Barcelona con un homenaje a Ana María Matute

El Liber 2014 ha arrancado este martes con una lectura colectiva de la novela póstuma de Ana María Matute, "Demonios familiares", en el vestíbulo del recinto de Feria de Barcelona, donde tendrá lugar la feria del libro hasta el próximo 3 de octubre.



La lectura de la novela inacabada de Matute ha comenzado este mediodía con el primer capítulo a cargo del hijo de la escritura, el historiador Juan Pablo Goicoechea, al que le han seguido escritores como Eduardo Mendoza, Dolores Redondo, Llúcia Ramis, María Barbal o Emilio Rosales.



Juan Pablo Goicoechea ha definido el acto como "una muestra pública del afecto de los lectores" por la obra de su madre y ha subrayado que "la mejor forma de recordar a Ana María Matute es a través de la lectura de su obra y sus escritos, que es la memoria viviente".



Ser el primero en leer "Demonios familiares" ha sido para el hijo de la escritora "muy emocionante", porque: "siempre permanecí en un segundo plano, y esta vez la he representado en su obra póstuma", ha señalado.



El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Xavier Mallafré, ha dicho al inicio del acto que "la intención de los editores era hacer un homenaje a Ana María Matute en vida en la edición del Liber que ahora comienza, pero la naturaleza lo ha impedido".



Sin embargo, ha añadido Mallafré, "como la propia Ana María Matute dijo: 'si alguien quiere encontrarme, puede hacerlo en mis libros', y esa es la mejor manera de recordar a la escritora, visitarla en las páginas de su última novela".



Tras leer un fragmento de "Demonios familiares", Mendoza ha recordado a la que fue su "amiga", a la que ha definido como una persona "encantadora, inteligente y elegante, una virtud que no se da con frecuencia, con gran sentido del humor y autora de una prosa castellana con una rara transparencia".



Para Mendoza, "aparte del contenido de sus novelas, de su condición de mujer, no se ha reconocido todavía la calidad del lenguaje de Ana María Matute".



Dolores Redondo, que habría deseado conocer más profundamente a la escritora barcelonesa, ha confesado que "ha sido emocionante leer unos párrafos de la novela de Matute, sentir que le prestaba la voz, que es el mejor homenaje que se le puede hacer".



La editora de Matute, Silvia Sesé, ha comentado que actos como la lectura de hoy organizada por Liber es "una ocasión para que en Barcelona no se olvide a Ana María Matute, que sigue siendo parte del tejido cultural de la ciudad".