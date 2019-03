Por motivos de seguridad del autor, la rueda de prensa sólo se ha podido seguir en directo a través de Internet, además se ha ocultado la imagen del periodista y se ha distorsionado la voz.

Antonio Salas ha relatado el gran trabajo de investigación previo que realizó para poder entrar en contacto e infiltrarse en las líneas del terrorismo yihadista. Aisitió a cursos sobre terrorismo islámico y de árabe en los que ha afirmado que coincidió con miembros de las fuerzas de seguridad occidentales que necesitaban formarse en el tema para llevar a cabo las investigaciones de atentados como el de Londres.

En estos cursos fue donde se dio cuenta que el acento siempre le delataría. "El acento se mantiene al hablar árabe y por eso renuncié a hacerme pasar por árabe y busqué orígenens latinos en Venezuela".

Antonio Salas se construyó una identidad como musulmán venezolano con raíces palestinas, integrado en la comunidad árabe (Umma). Desde esa arriesgada posición vivió los atentados de Londres, Casablanca y Amman, la crisis de las caricaturas del profeta Muhammad y experimentó en carne propia la persecución islamófoba desatada tras el 11-S.

Además, entre 2006 y 2008 fue testigo del acercamiento del presidente venezolano Hugo Chávez al mundo árabe y se integró en la facción venezolana de Hizbulá, donde conoció a miembros de otros grupos terroristas como Hamas, las FARC o ETA.

Antonio Salas no cree que que la comunidad islámica se pueda sentir ofendida or su investigación sino agradecida, ya que Salas considera que esta comunidad es la más perjudicada por el terrorismo yihadista. Con este trabajo el periodista ha despejado los prejuicios que como a casi todo el mundo le llevaban a pensar que todos los árabes son musulmanes y viceversa y que todos los árabes son terroristas.

En cuanto al debate sobre los límites éticos del periodismo de investigación que seguramente se abra tras la publicación de su libro, el escritor asegura que no va a defenderse. "No he sobrepasado ningún límite ético. Siempre insistieron que no participase en ninguna actividad delictiva porque era más importante como miembro legal".

Además del libro, la gran cantidad de material que ha obtenido Antonio Salas en la investigación, como vídeos de cámara oculta, etc. estarán disponibles en la página web.