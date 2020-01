Antonio Banderas en los Goya 2020 sobre ser el favorito: "Yo prefiero no considerarme nada"

El nominado a mejor actor protagonista por 'Dolor y Gloria, Antonio Banderas, ha entrado en director en informativo de fin de semana de la mano de nuestro compañero Gonzalo del Prado. Al ser preguntado por si sentía favorito, el malagueño ha contestado: "Estos términos futbolísticosde jugar en casa no se pueden aplicar a esto". A lo que ha añadido: "No me gusta la etiqueta de favorito porque es una falta de respecto para el resto de nominados".

Banderas, además, se ha mostrado satisfecho de que se celebra la Gala de los Goya en Málaga por su apuesta por el cine. "Málaga ha conquistado a la gente de la industria".

Nuestro compañero Gonzalo del Prado también le ha preguntado por cómo ha vivido este año a lo que ha respondido que "ha sido un año realmente mágico".

Además, Banderas no ha querido perder la ocasión de felicitar a Antena 3 por su 30 aniversario, que también se celebraba hoy y también ha querido dejar claro "que no es que sea bajito, es que este señor es altísimo".