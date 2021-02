Alsina, en 'El Hormiguero': "Iglesias aspira a poder decidir desde el poder si yo puedo estar en este programa esta noche o no"

Carlos Alsina, presentador de 'Más de Uno' en 'El Hormiguero' continúa defendiéndose de las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. En una entrevista en 'El Hormiguero', el periodista ha analizado la actualidad política y ha lamentado la actual relación entre la prensa y el poder en España, que considera ha sido agravada con la llegada de Iglesias al Ejecutivo.

"Iglesias aspira a poder decidir desde el poder si yo puedo estar en este programa esta noche o no, si podemos hablar de esto o podemos hablar de esta cuestión o si va a generar consecuencias. Y se encuentra con resistencia nuestra. Ese afán de control siempre ha existido, pero ahora hay cierto punto de exhibición", ha dicho.

Además, Alsina ha opinado que el continuo choque entre el PSOE y Unidas Podemos reside en la pugna por el voto de izquierdas. Sin embargo, ha expresado su preocupación por el silencio de Pedro Sánchez ante algunas declaraciones de Iglesias. "Sánchez no se preocupa de desactivar la desinformación cuando la tiene sentada a su vera en el Consejo de Ministros. Es difícil de entender", ha dicho.

Para Alsina, las críticas y el señalamiento de Unidas Podemos a determinados medios de comunicación es un comportamiento "inaceptable y grave". En su entrevista, Alsina ha recordado que los entresijos entre la prensa y el poder en España siempre han existido, pero la situación ha cambiado ahora con el auge de las redes sociales, donde se difunden mensajes a uno y otro lado del espectro político con gran facilidad. "No es nuevo, pero sí preocupante". "El vicepresidente del Gobierno no puede salir a decir que él no tiene poder y que las empresas de comunicación tienen más poder que él", ha defendido.

Alsina analiza el estado de la prensa en España

Además de afirmar que no tiene contacto con los políticos a los que entrevista, Alsina ha asegurado que percibe cierto temor entre otros periodistas. "Las campañas de hostigamiento en redes sociales a periodistas tienen el objetivo de promover que nos autocensuremos", ha afirmado.

De hecho, Carlos Alsina cree que hay "periodistas que igual están incurriendo en un sesgo de selección" a la hora de seleccionar determinados contenidos en sus programas para escudarse de las críticas. No obstante, Alsina ha recordado que "el señalamiento siempre ha existido".

Alsina, sobre los problemas de Pablo Casado

El presentador de 'Onda Cero' también ha comentado la actualidad relativa al Partido Popular, que esta semana ha anunciado el cambio de su sede en Génova 13 para tratar de poner punto y final a los escándalos de corrupción. Según Alsina, el principal problema de Pablo Casado en las urnas tras el batacazo electoral en Cataluña es la herencia.

"Pablo Casado está en una situación complicada porque el PP está en una situación complicada. Su principal problema es la herencia que ha recibido", ha asegurado sobre los casos de corrupción que salpican a su formación.