El balón oficial del Mundial pinchado por el interminable tacón de un glamouroso zapato de brillantes y el lema 'There are other ways to score' ('Hay otras formas de marcar') conforman el curioso nuevo cartel de Sexo en Nueva York 2 .

Un póster que, además de mostrar la fuerza y el poder de ellas frente al deporte rey, presenta también un consejo para ellos. Y es que la frase de marras entraña un evidente juego de palabras ya que "to score", además de marcar un gol, en el idioma de Shakespeare también se utiliza coloquialmente para describir el triunfo sexual.

Y es que los productores temen que la competencia de Sexo en Nueva York 2 sea, no otras películas, sino el Mundial de fútbol .

Esto no preocupa mucho en Estados Unidos, donde la cinta llega ya este fin de semana y el 'soccer' no es muy popular, pero sí en Europa y Sudámerica, donde la cinta llega a principios de junio, coincidiendo con la cita mundialista, que arranca el 11 de ese mismo mes.