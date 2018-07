Su guitarra y su voz son aficionadas a los éxitos. Ha compuesto o popularizado canciones afincadas ya en la memoria sonora.Es autor de más de mil temas. Históricos de la música los han interpretado. 'Tina Turner, Donna Summer, Julio Iglesias, Cliff Richard... Una lista muy extensa', nos dice el artista.

A los 66 años no tiene intención de jubilarse. Ha producido y compuesto las canciones del último disco de Duffy. 'No puedo evitar los años, las arrugas, que se me caiga el pelo. Pero por dentro todavía me siento joven', asegura.

Nacido en Inglaterra pero criado en Gibraltrar, trabajó abriendo zanjas, instalando redes telefónicas, fregando suelos y baños. Llegó a pasar apuros económicos. 'Estuve pidiendo en Madrid, a la puerta del metro', dice.

Pero la música se cruzó en su desetino. Dani Martín, Raphael, Julio Iglesias o Rosario cantan ahora sus grandes éxitos junto a él.Un doble disco, mitad español mitad inglés, que incluye su canción universal,'It Never Rains in Southern California'.