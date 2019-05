Aitana: "Si fuera un personaje de 'Aladdín' sería el genio porque soy alocada como él"

Disney ha elegido a Aitana Ocaña para interpretar la canción “Un mundo ideal” en los créditos finales de la película Aladdín, la nueva versión de acción real que se estrena en España el próximo 24 de mayo. La artista acaba de lanzar ‘Nada sale mal’, su nuevo sencillo con el que arrasa en las listas de venta. Y es que, haciendo referencia al título de la canción, todo lo que toca lo convierte en oro. Aitana se encuentra en plena preparación de su nuevo álbum y primera gira en solitario y hace balance de este 2019:

“Está siendo un año de mucho trabajo, para sacar primero el disco y ahora preparando la gira, que es la primera que hago sola, sin el apoyo de los compañeros de OT y estamos trabajando mucho el baile y la voz, para que aguante el ritmo que marca una gira”.

La joven cantante presta su voz a la canción más mítica de la película formando un dúo con el músico internacional Zayn Malik, quien fue miembro de One Direction: “He cantado muchísimas canciones de Zayn y de One Direction y quien me iba a decir a mí que un día iba a hacer un dúo con él”, confiesa.

“Siempre he sido muy fan de Aladdín desde que era pequeña, cantaba cuando era niña ‘Un mundo ideal’ y para mí ha sido un sueño poder cantarla en esta versión, lo he disfrutado mucho”. “Quizás Jasmine es mi princesa Disney favorita, aunque si me preguntas por mi personaje favorito, ese sin duda es el genio, soy alocada como él, me identifico un montón”

¿Cómo es su ‘mundo ideal’? ¿Qué balance hace de este proyecto? No te pierdas la entrevista al completo para descubrir el lado más desconocido de Aitana y el making of de la banda sonora.

Sobre la película:

"Aladdin" es una emocionante y vibrante adaptación de acción real del clásico animado de Disney. Cuenta la historia del encantador pícaro Aladdin, la valiente y decidida Princesa Jasmine y del Genio que puede ser la clave del futuro de ambos.

"Aladdin" está dirigida por Guy Ritchie ("Sherlock Holmes", "Operación U.N.C.L.E."), y producida por Dan Lin ("Sherlock Holmes"), Jonathan Eirich ("Death Note"), y el nominado al Oscar y ganador del Globo de Oro Marc Platt ("La ciudad de las estrellas [La La Land]") y Kevin De La Noy ("El caballero oscuro: La leyenda renace") en calidad de productores ejecutivos.

El compositor Alan Menken, ganador de ocho Premios de la Academia ("La Bella y la Bestia", "La Sirenita") ha compuesto la banda sonora. La película animada de 1992 la protagonizó Robin Williams e incluía canciones tan memorables como "A Whole New World" y "Friend like Me", ganadora del Oscar.

La película recaudó más de 502 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, y dio lugar a producciones teatrales de éxito en Broadway y en el extranjero, así como a una compañía que realizó giras en Norteamérica.

