Estos son los festivales que no puedes perderte este verano

'El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó'. Este estribillo sonó fuerte en el 2000. Para aquel entonces, los festivales ya eran el plan favorito de muchos entre los días de playa y piscina.

La moda de los festivales de verano ha creado a su alrededor una comunidad que además de ser aficionados a la música hacen de ella su guía de viaje. Hay clásicos como el 'Primavera Sound' y otros menos conocidos como 'Son do Camiño' que poco a poco se hacen hueco propio.

La música en vivo está de moda y la prueba es el fenómeno que genera cada concierto, con entradas que se venden en récord de minutos o shows que cuelgan el 'sold out' actuación tras actuación. Y eso que al menos han pasado 15 años desde los primeros rumores o de la supuesta burbuja de festivales de música en España.

Precisamente, Pascual Egea, presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), declaraba a EFE Noticias que 'estamos entrando en una crisis después de la euforia postpandemia. Esa curva ascendente se está frenando y se venden bastantes menos tickets, aunque es pronto para ver si será definitivo'. Nacho Córdoba, en la misma entrevista, apuntaba que ahora 'hay mucha más oferta de festivales, pero también mucha más de 'shows' individuales de artistas principales en gira'.

Ocurra lo que ocurra, como la agenda de 2025 ya está abierta, aquí te dejamos algunas recomendaciones de la mano de Jorge Gomis e Iván Ramírez de la banda 'K!ngdom' que nos confiesan cuál es el escenario en el que ellos quieren tocar al menos una vez. 'Nuestro grupo de WhatsApp con todo el equipo se llama 'del zulo al Coachella' y es algo que queremos cumplir. Hace muchos años nosotros siempre nos reuníamos en un pequeño zulito y como objetivo nos marcamos tocar en el Coachella. Nos haría mucha ilusión', nos cuenta Iván.

El verano de 'K!ngdom' va a estar bañado de kilómetros, así que si eres uno de los turistas de festivales estos son los escenarios que no te puedes perder para disfrutar de sus temas: 'Nuestro verano va a ser mucha carretera, mucho avión y mucho tren. Empezamos ahora en Cornellá luego estaremos en Menorca, también en los orgullos de de Barcelona, Sevilla y Madrid. Y terminaremos a finales de septiembre en Granada' la temporada de verano porque el broche de gira lo pondrán con un concierto en octubre en Valencia.

Ahora sí vamos con ese ranking de los festivales que marcarán el ritmo en 2025. La temporada arrancó a principios de junio con el 'Primavera Sound', el 'Sónar' y 'O Son do Camiño', por delante muchísimas citas en las que disfrutar de buena música y ambiente festivo.

Starlite Occident Marbella. Del 13 de junio al 30 de agosto

Volverá a ser uno de los escenarios más exclusivos del verano andaluz, con una programación que arranca en junio e incluye a Emilia, Nathy Peluso, Camila Cabello, Marc Anthony, Raphael, Europe, Miguel Bosé, The Script, Will Smith, Alejandro Fernández o Tom Jones.

PortAmérica Pontevedra. Del 3 al 5 de julio

Este festival reúne música, gastronomía y comunidad. El primer día subirán al escenario Mikel Izal, Ca7riel & Paco Amoroso, La La Love You, Siloé, No Te Va Gustar Recycled J, Veintiuno y Taïn.

El broche a la cita lo pondrán, el sábado, Melendi, Viva Suecia, Sidonie, Duncan Dhu, Travis Birds, Carlos Ares, Carla Lourdes y Galician Army.

BBK Live Bilbao del 10 al 12 de julio

Suma más de 100 artistas con 'figuras consagradas, nuevas voces y propuestas que desdibujan los límites entre géneros'. Entre ellas, el trío de belfast Kneecap, Ángel Molina, Chica Acosta, Lamia Mari y Verushka, entre otros.

Mad Cool Madrid. Del 10 al 13 de julio

Con renombre dentro y fuera de nuestras fronteras grupos como Olivia Rodrigo, Muse, Noah Kahan, Gracie Abrams, Alanis Morrisette, Weezer, Nine Inch Nails, Benson Boone, Justice, Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Arde Bogotá, Residente, Glass Animals o St.Vicent harán vibrar al público.

Tío Pepe Festival. Del 12 de julio al 16 de agosto

En Jeréz se darán cita Jethro Tull, Ana Belén, Gloria Gaynor, Santana o Yerai Cortés

FIB Benicàssim Castellón. Del 17 al 19 de julio

The Black Keys y Thirty Seconds To Mars encabezan el cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) para esta edición. También forman parte del cartel: Residente, Bloc Party, Olly Alexander, Viva Suecia, Love of Lesbian, Tom Meighan, Shinova, Siloé, Iván Ferreiro, Ginebras, Ca7riel & Paco Amoroso, Ojete Calor, La Casa Azul, Soft Play, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Ella Eyre, Califato 3/4 y Judeline.

Noches del Botánico Madrid. Hasta el 31 de julio

Lori Meyers, Zahara, Fangoria y artistas internacionales como Santana, Kool & The Gang y Roxette son algunos de los artistas que pondrán sonido en la noche madrileña.

Arenal Sound Burriana (Castellón). Del 30 de julio al 3 de agosto

The Black Keys y Thirty Seconds To Mars encabezan el cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) para esta edición. También forman parte del cartel: Residente, Bloc Party, Olly Alexander, Viva Suecia, Love of Lesbian, Tom Meighan, Shinova, Siloé, Iván Ferreiro, Ginebras, Ca7riel & Paco Amoroso, Ojete Calor, La Casa Azul, Soft Play, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Ella Eyre, Califato 3/4 y Judeline.

Sonorama Ribera Aranda de Duero. Del 6 al 10 de agosto

Arde Bogotá, Viva Suecia, Franz Ferdinand o La Raíz, estarán en esta segunda edición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com