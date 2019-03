Ashley Graham, la modelo de las medidas especiales, protagoniza campaña en España

Sus curvas son poco comunes en el mundo de la moda, pero cada vez más demandadas por las marcas. Es Ashley Graham, la modelo de tallas grandes, la mejor pagada del mundo. Una mujer segura y sexy, que ha decidido cambiar lo que algunos consideran un defecto... en una gran virtud.

Protagoniza la nueva campaña de una marca española. Es una de las mujeres que han revolucionado el mundo de la moda. Empezó a ponerse delante de los flashes a los 12 años. Llegó a convertirse en una de las mujeres más influyentes y ser portada de importantes revistas.

Pero ahora algunos creen que ha perdido peso y la polémica ha salpicado en las redes sociales: "Yo no he perdido peso y no puedo creer lo que la gente piensa, porque mi cuerpo es mi cuerpo y no tu cuerpo". A sus treinta años defiende que representa a la mujer real. Y es el rostro de una reconocida marca de moda.