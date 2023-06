Los 6 mejores estrenos en cine para julio que no debes perderte

Este mes de julio llega cargado de películas, emocionantes historias que prometen dejar al público fascinados en sus asientos. En este artículo, repasaremos algunos de los estrenos más esperados de la temporada y exploraremos las razones por las cuales estos filmes son imperdibles. ¡Prepárate para un emocionante recorrido por la gran pantalla!

Misión Imposible: Sentencia mortal, parte 1

Tom Cruise vuelve como Ethan Hunt en la séptima entrega de la franquicia 'Misión Imposible', que contará con la agente Ilsa Faust interpretada por Rebecca Ferguson. La película, producida por J.J. Abrams, se titula Misión Imposible: Sentencia mortal, Parte 1 y es la primera de dos partes que supuestamente pondrán fin a la historia de Ethan Hunt. A pesar de que la saga comenzó en 1996, ha logrado convertirse en una macrosaga de ocho películas en 25 años, convirtiendo a Tom Cruise en el hombre orquesta definitivo del cine de acción. Esta nueva entrega se estrenará en nuestros cines el viernes 14.

Elemental

La próxima película de Pixar, Elemental, es la vigésima séptima del estudio y se centra en una ciudad donde conviven seres elementales de fuego, agua, tierra y aire. La historia sigue a Ember y Wade, dos protagonistas opuestos que descubren lo mucho que tienen en común. Dirigida por Peter Sohn y producida por Denise Ream, Elemental explora la idea de que los elementos tienen sentimientos y es una muestra más de cómo Pixar convierte en emocionantes historias conceptos aparentemente simples. Muy esperada por los fanáticos de la animación, se estrenará en nuestros cines el viernes 14.

Oppenheimer

La esperada película de Christopher Nolan, Oppenheimer, se estrenará el 21 de julio de 2023 en España. El film, producido por Universal, está basado en la historia real de J. Robert Oppenheimer, una figura clave en el desarrollo de la bomba atómica. Aunque la película no es biográfica, se inspira en el libro ganador del premio Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" de Kai Bird y Martin J. Sherwin. El actor Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, junto a Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey Jr.

Barbie

La película de Barbie ha sido un proyecto complicado que ha sufrido cambios en su dirección y actriz protagonista, aunque finalmente ve la luz este mes. Margot Robbie interpretará a la famosa muñeca y Ryan Gosling dará vida a Ken. Greta Gerwig será la escritora y posiblemente la directora de esta película cuyo libreto se ha reescrito desde cero. Aunque nadie sabe exactamente qué esperar de este film, el equipo detrás de ella promete talento arrollador. Barbie se estrenará en nuestros cines el viernes 21.

Mansión encantada

Mansión Encantada, basada en la atracción del parque temático de Disney, cuenta la historia de una mujer y su hijo que buscan la ayuda de expertos espirituales para liberar su hogar de ocupantes sobrenaturales. La película original de 2003, protagonizada por Eddie Murphy, ha sido considerada como una de las mejores sobre casas encantadas. La secuela, dirigida por Justin Simien, se estrenará el viernes 28 y será protagonizada por Rosario Dawson.

The Marvels

The Marvels es la segunda entrega de Capitana Marvel y una de las películas más esperadas del 2023. Con una taquilla de más de mil millones de dólares, Capitana Marvel fue un éxito para Marvel en 2019 y The Marvels se espera que sea aún mejor. Dirigida por Nia Dacosta y protagonizada por Brie Larson como Carol Danvers, el nuevo film llegará a España el viernes 28.