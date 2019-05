Los Backstreet Boys cumplen un cuarto de siglo

¿Quiénes componen el grupo?

A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson

Historia de los Backstreet Boys

En el año 1995 el grupo de música estadounidense decidió darse a conocer fuera de Estados Unidos, concretamente en Europa.

En 1997 la banda abortó un aterrizaje en Madrid por el excesivo número de jóvenes que les aguardaban. "Es complicado cuando comienzas muy joven, porque hay un punto intermedio en el que tus seguidores pueden olvidarte temporalmente, pero si sigues haciendo buena música, volverán", opina Richardson, uno de los componentes de la banda.

En 1998 decenas de quinceañeras pasaron días en la calle guardando cola para ver a su grupo favorito. A tan solo tres grados de temperatura, con abundante comida rápida e insomnio obligado, una veintena de las seguidoras más fieles de los Backstreet boys montaban guardia durante 72 horas para entrar al concierto que se celebró en el Palacio de los Deportes, en Madrid. Su objetivo principal era ocupar las primeras filas, el sitio más cercano a los artistas. Se vendieron más de 9.000 entradas

En 2006 Richardson estuvo fuera de la banda para, según él, seguir adelante con el próximo capítulo de su vida.

Un cuarto de siglo después de sus comienzos los Backstreet Boys sacan un nuevos disco con su gira más potente hasta la fecha, pasarán por España, concretamente por Madrid y Barcelona el 13 y 17 de mayo respectivamente.

Discografía

1996 Backstreet Boys

1997 Backstreet's Back

1999 Millennium

2000 Black & Blue

2001 The Hits--Chapter One

2005 Never Gone

2007 Unbreakable

2009 This Is Us

2013 In A World Like This

2019 DNA