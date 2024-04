Un tren con destino a Huelva se equivoca de camino y los pasajeros sufren un retraso

El tren que cubría la ruta Madrid Puerta de Atocha-Huelva ha sufrido un retraso tras encaminarse erróneamente hacia Málaga. El ferrocarril, que salió a las 18:05 horas de Madrid ha agregado 30 minutos a su recorrido habitual por una equivocación que desde Adif atribuyen a un cambio de ruta.

El tren Alvia de circuló de manera habitual hasta Córdoba, donde se encuentra la bifurcación que distribuye el tráfico hacia Sevilla, Cádiz y Huelva, y hacia Málaga y Granada. Fue aquí donde siguió una ruta "diferente a la habitual". Como informa a Europa Press desde Adif, el desvío fue detectado "inmediatamente", por lo que el transporte tuvo que retroceder hasta la bifurcación para seguir por fin "la ruta correcta". Todo este proceso se saldó con un retraso de 30 minutos de la llegada de los viajeros a su destino.

José Luis García Palacios, presidente de la Federación Onubese de Empresarios (FOE) y miembro de la Comisión para el impulso de las necesidades en infraestructuras en la provincia ha lamentado nueva esta incidencia, señalando que "es vergonzoso" que "nos tengan sumidos en el más absoluto de los ostracismos en materia ferroviaria". Palacios ha agregado que "los ciudadanos de Huelva no se merecen este trato y este desprecio y esta desatención profunda hacia la provincia y creo que la ciudadanía debe levantarse y decir hasta aquí hemos llegado".

"El maquinista ha terminado su jornada"

No es el primer incidente que sufre Renfe en estas últimas semanas. El pasado 28 de marzo varias decenas de personas se vieron obligadas a abandonar el tren en el que viajaban. A media hora de llegar a su destino final, el tren se quedó parado en Sahagún (León). Tras 20 minutos retenidos, el revisor explicó a los viajeros que "no va a arrancar. León no admite trenes".

Fue a través de las pantallas por las que conocieron el motivo real por el que permanecían parados, y es que como se podía leer, "el maquinista ha terminado su jornada laboral". Finalmente, maquinista y viajeros tuvieron que ser trasportados hasta León a través de varios autobuses.

