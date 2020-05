Tomás Pueyo, ingeniero español en Silicon Valley: "El desconfinamiento por fases es probablemente la mejor parte del plan del Gobierno"

Tomas Pueyo, ingeniero español en Sillicon Valley, ha analizado en Noticias 2, con Vicente Vallés, el plan de desescalada del Gobierno para salir del confinamiento del coronavirus.

¿Estamos preparados para iniciar el dosconfinamiento?

"No del todo. Tenemos muchas cosas buenas. El número de nuevo casos diarios ha bajado drásticamente y hay algunas provincias en las que ya se puede abrir. Pero hay muchas otras cosas que tendríamos que estar haciendo y aún no estamos haciendo. El plan del Gobierno habla de rastro de contactos, pero hay una solo línea, no hay más. No hay detalles, no se sabe qué tecnología va a usar"-

¿Qué otras cosas se deberían hacer?

"El testeo, obviamente, hace falta mucho más testeo, el rastreo de contagios. ¿Cuánta gente va a haber rastreando? ¿Qué tecnología van a usar? ¿Qué información van a usar? Es decir, se dice que no se va cambiar la privacidad, pero cómo puedes rastrear los contactos de un infectado sin cambiar su privacidad. Otros aspecto son las mascarillas. Gracia a Dios ya son obligatorias en el transporte público, pero deberían serlo en todas partes".

¿Si estas cosas siguen si hacerse en los próximos días, a qué nos podemos enfrentar?

"Una de las cosas que ha pasado en muchas otras epidemias, un buen ejemplo es la de 1918, es que cuando pasas el primer brote y sueltas un poco las medidas, la gente es feliz, sale y hay un rebrote luego. Es posible que haya un rebrote si no se hacen todas estas medidas".

¿El rebrote sería de la misma intensidad que el primero o lo podríamos controlar de alguna manera?

"Probablemente sea menos porque el plan del Gobierno tiene buenas cosas, como por ejemplo que sea un plan por provincias. Las medidas de distanciamiento y las mascarillas, son también elementos que reducen la transmisión. Por eso es posible que si el rebrote existe, sea mucho menor".

¿El método de establecer fases para el desconfinamiento le parece adecuado?

"Tiene mucha lógica, probablemente es la mejor parte del plan del Gobierno. Debemos ser cautos. Sé que es muy difícil para muchas partes de la industria, sobretodo para restauración y hostelería, aguantar las medidas más difíciles, pero son necesarias. Hay que abrir poco a poco y las industrias más peligrosas para la transmisión del virus debe ir más lentamente. Y el rol del Gobierno debería ser dar ayudas a esas empresas para que no se vean tan afectadas".

¿Por qué era necesario un confinamiento tan severo y, por ejemplo en Suecia, con medidas menos severas les ha dio mejor?

"Sí y no. Son países muy distintos. España está muy conectada a Italia, que tuvo un brote enorme. Eso hizo que nuestro crecimiento fuera mucho más alto. Y somos un país más social".