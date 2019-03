Una sonda espacial pasará más allá de Plutón el día de Año Nuevo

La nave espacial New Horizons de la NASA está preparada para sobrevolar un distante objeto a 6.430 millones de kilómetros del Sol el día de Año Nuevo de 2019, y la expectación científica es máxima.

El objetivo, designado oficialmente como MU69 2014, fue apodado "Ultima Thule", una frase en latín que significa "un lugar más allá del mundo conocido", después de una convocatoria pública de recomendaciones de nombres. Ninguna nave espacial ha explorado un mundo tan distante. Ultima, como el equipo de New Horizons llama al objetivo de sobrevuelo, está orbitando en el corazón del Cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar, mucho más allá de Neptuno. El Cinturón de Kuiper, una colección de cuerpos helados que van desde planetas enanos como Plutón a planetesimales más pequeños como Ultima Thule e incluso cuerpos más pequeños como cometas, se cree que son los bloques de construcción de los planetas.

La órbita casi circular de Ultima indica que se originó a su distancia actual del Sol. Los científicos consideran que su lugar de nacimiento es importante por dos razones. Primero, porque eso significa que es una muestra antigua de esta porción distante del sistema solar. En segundo lugar, debido a que las temperaturas tan alejadas del Sol están apenas por encima del cero absoluto (temperaturas de momificación que preservan los objetos del Cinturón de Kuiper) son esencialmente cápsulas de tiempo del pasado antiguo.

Marc Buie, co-investigador de New Horizons del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, y miembros del equipo científico de New Horizons descubrieron a Ultima utilizando el Telescopio Espacial Hubble en 2014. El objeto está muy lejos y es débil en todos los telescopios, poco se sabe sobre el mundo más allá de su ubicación y órbita. En 2016, los investigadores determinaron que tenía un color rojo. En 2017, una campaña de la NASA que usaba telescopios terrestres trazó su tamaño (apenas unos 45 kilómetros) y una forma irregular cuando pasaba frente a una estrella, un evento llamado "ocultación estelar".

A partir de su brillo y tamaño, los miembros del equipo de New Horizons han calculado la reflectividad de Ultima, que es solo alrededor del 10 por ciento, o tan oscura como el abono de jardín. Más allá de eso, no se sabe nada más al respecto, se desconocen hechos básicos como su período de rotación y si tiene lunas o no.

"Todo está a punto de cambiar dramáticamente en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo", dijo en un comunicado el investigador principal de New Horizons, Alan Stern, también de SwRI. "New Horizons mapeará Ultima, mapeará la composición de su superficie, determinará cuántas lunas tiene y averiguará si tiene anillos o incluso una atmósfera. También realizará otros estudios, como la medición de la temperatura de Ultima y quizás incluso su masa. En el espacio de un período de 72 horas, Ultima se transformará de un punto de luz, un punto en la distancia, a un mundo completamente explorado.

"New Horizons está realizando observaciones en la frontera de la ciencia planetaria", dijo el científico del proyecto Hal Weaver, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, "y todo el equipo espera descubrir el objeto más lejano y prístino explorado durante un sobrevuelo de naves espaciales".

"Desde la órbita de Ultima, sabemos que es el objeto más primordial que se haya explorado. Me emociona ver las características de la superficie de este pequeño mundo, particularmente los cráteres de la superficie", dijo la diputada científica del Proyecto Cathy Olkin, de SwRI. "Los cráteres jóvenes podrían proporcionar una ventana para ver la composición del subsuelo de Ultima. También contando el número y los impactadores que han golpeado a Ultima, podemos aprender sobre la cantidad de objetos pequeños en el sistema solar exterior".

La nave espacial New Horizons, que partió de la Tierra en enero de 2006, está en camino de volar por Ultima el día de Año Nuevo, el 1 de enero, a las 17.33 UTC.