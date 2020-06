Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III y miembro del Comité de Gestión del coronavirus: "Hay muertos que no han sido cuantificados por las comunidades"

Esta semana hemos conocido los resultados preliminares del segundo muestreo del estudio serológico. Se confirma que solo el 5% de la población española habría pasado el coronavirus, por lo que estamos todavía muy lejos de la llamada 'inmunidad de grupo'. El estudio de seroprevalencia lo está llevando a cabo el Instituto Carlos III de Madrid y Raquel Yotti, su directora y miembro del Comité de Gestión del coronavirus, responde en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrilo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

Los datos oficiales de contagiados por coronavirus y el estudio de seroprevalencia no tienen nada que ver

El estudio de seroprevalencia precisamente lo que pretendía era conocer la verdadera magnitud de la pandemia. Sabemos que se diagnosticó a los pacientes que tenían enfermedad moderada y grave, pero éramos conscientes de que había un porcentaje de la población que muy probablemente hbaúa tenido contacto con el virus y había desarrollado anticuerpos. Este era el objetivo del estudio y lo que hemos visto es que solo el 5% de la población española ha desarrollado defensas, pero esto implica efectivamente más de 2.300.000 ciudadanos.

¿Qué mensaje lanzaría para evitar las escenas de aglomeraciones?

El mensaje debe ser de prudencia y de responsabilidad porque sabemos que el virus sigue circulando. Sabemos lo que está ocurriendo en otros países que están relajando las medidas de seguridad y todos nuestros esfuerzos tienen que ir puestos a avanzar de forma segura. Otro de los resultados interesantes del estudio de seroprevalencia es que una pequeña proporción de pacientes que en la anterior ronda no tenían anticuerpos, a lo largo de estas dos o tres últimas semanas se han contagiado, lo que quiere decir que el virus sigue circulando.

¿Cómo es posible la disparidad de datos tan grande sobre la cifra de fallecidos por coronavirus?

Lo que quiero transmitir es que los datos del Carlos III son complementarios a los que facilita el Ministerio de Sanidad, y en ningún caso son contradictorios. El Ministerio de Sanidad da el número de fallecimientos que notifican las comunidades autónomas de acuerdo a los criterios de casos confirmados microbiológicamente.

Los datos que está proporcionando el Instituto de Salud Carlos III se basan en un estudio de exceso de mortalidad por todas las causas y se compara con una estimación con cuántos esperábamos que hubieran fallecido de acuerdo a las series históricas en este periodo de tiempo, por lo que es una estimación del exceso de mortalidad por todas las causas.

Sabemos que dentro de estas cifras se incluyen pacientes que han podido no ser cuantificados en las estadísticas de las comunidades autónomas, pero hay otras causas de mortalidad. Por ejemplo, existe una mortalidad indirecta porque el efecto de la pandemia puede provocar un impacto pero no se trataría de una muerte directa. Por lo tanto, es información que no es contradictoria, sino complementaria.