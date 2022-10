¿A qué hora es el eclipse solar de hoy en España?

Junto con la lluvia de estrellas, otro de los fenómenos astronómicos más admirados son los eclipses solares y lunares, uno de los acontecimientos más mágicos que nos puede ofrecer el cielo. En muchas zonas de España, están de enhorabuena porque este 25 de octubre de 2022 tendrán el privilegio de contemplar un eclipse solar parcial. Aunque no sea un eclipse total, que es un evento más impresionante, ¡sigue siendo una maravilla para los ojos!

Si quieres descubrir cuál es la mejor hora para vislumbrar este eclipse de Sol, dónde verlo de la manera más óptima en España, así como saber cómo se produce un eclipse solar. ¡Te lo contamos todo en este artículo!

¿Cómo se produce un eclipse solar?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol y proyecta su sombra en la Tierra. Así que, durante el día, la Luna se mueve por delante del Sol y este se oscurece. Es decir, la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. En un eclipse lunar, ocurre precisamente lo contrario.

Asimismo, los eclipses pueden ser totales, si la Luna cubre completamente el Sol, o parciales (como el que se producirá este 25 de octubre), cuando la Luna no recubre por completo el Sol, sino solo una parte.

Por otro lado, un factor de gran importancia que hay que tener en cuenta a la hora de ver un eclipse solar, son las condiciones meteorológicas, ya que, por ejemplo, con un cielo muy nublado es posible que no se pueda ver correctamente el eclipse de Sol.

Horario y dónde ver el eclipse solar parcial del 25 de octubre

El eclipse parcial de Sol del 25 de octubre será visible en el noreste de la Península y en las Islas Baleares. ¡Apunta! La mejor hora para disfrutar el eclipse es por la mañana, sobre las 12:00h, ese será su punto álgido. Aunque no sea un fenómeno de gran magnitud, podrás ver este eclipse solar en: Cataluña, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado de Asturias, norte de Castilla y León, norte de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Asimismo, este acontecimiento también se podrá observar en Europa, noreste de África y oeste de Asia.

No olvides que para ver este eclipse solar de manera segura, lo mejor es tener unas lentes o visores especiales con filtros que bloquean los rayos solares, de esta forma, los ojos no sufrirán. Asimismo, también es importante revisarlas antes de usarlas para comprobar que están en buen estado, esto es, que no estén perforadas y que no tengan más de tres años.

Es importante destacar que la observación directa del Sol a simple vista o a través de prismáticos o telescopios es muy peligrosa y puede acarrear daños en la vista o incluso ceguera.

Un eclipse solar no se ve todos los días, así que si puedes… ¡disfruta de este fenómeno astronómico tan espectacular!