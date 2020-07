¿Por qué este verano hay más mosquitos que en años anteriores?

Esta primavera se ha registrado el mayor número de mosquitos tigre de los últimos cinco años, un dato que no tiene por qué significar que los insecticidas ya no funcionen. Este aumento de la presencia de estos insectos se debe a las altas temperaturas y las lluvias que ha habido durante los últimos meses.

Según las observaciones recibidas en 'Mosquito Alert', una app de ciencia ciudadana, también puede haber contribuido al aumento de mosquitos el confinamiento por el coronavirus, que ha impedido el cuidado de numerosas segundas residencias en el litoral mediterráneo.

El número de mosquitos tigre registrados en esta aplicación en el primer semestre de 2020 suponen un incremento del 70% respecto a 2018, que era hasta ahora el año con más insectos observados a inicio de temporada.

Las segundas residencias sin mantenimiento durante el confinamiento por el coronavirus y la previsible alta demanda de piscinas hinchables se configuran como el destino favorito para el mosquito tigre, cuya población se extiende por distintas zonas del territorio español.

Los cambios de hábitos durante la cuarentena han promovido que esta especie "progrese continuamente" y que en la actualidad esté establecida a lo largo de toda la costa mediterránea así como en "otros puntos de Extremadura, País Vasco, Aragón y Madrid", según explica el entomólogo del Servicio de Vigilancia "Mosquito Alert", Roger Eritja.