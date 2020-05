El primer positivo de coronavirus en Francia fue en diciembre

¿Cuándo llegó el coronavirus a Europa? La pregunta sigue sin tener respuesta. Los primeros casos confirmados de coronavirus se conocieron en enero en Alemania, pero un mes antes, en Francia, un pescador llamado Amirouche Hammar podría tener ya el coronavirus. Llegó a un hospital el 27 de diciembre con tos seca, fiebre, fatiga y dificultades respiratorias. "A las 5 de la mañana, decidí coger mi coche e ir directo al hospital" dice Hammar, que pensó que lo que tenía era gripe. Los análisis fueron otros. Tenía el coronavirus Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado hoy sobre el caso de Hammar. Un informe francés remitido en diciembre hablaba sobre el coronavirus Covid-19, antes de lo que se pensaba anteriormente. La OMS ha instado a los países a investigar cualquier otro caso sospechoso.

Francia: primer caso en diciembre

La enfermedad identificada más tarde como coronavirus Covid-19 fue reportada por primera vez por las autoridades chinas a la OMS el 31 de diciembre y se pensaba que no se extendió por Europa hasta enero. "Esto ofrece una imagen completamente nueva de todo", ha dicho el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en una reunión informativa de la ONU en Ginebra, refiriéndose al informe francés.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, ha dicho sobre el informe francés que "los hallazgos ayudan a comprender mejor la posible circulación del coronavirus de Covid-19". Un hospital francés que volvió a analizar muestras antiguas de pacientes con neumonía descubrió que trataba a un hombre que tenía Covid-19 antes del 27 de diciembre, casi un mes antes de que el Gobierno francés confirmara sus primeros casos.

Actualmente no hay ninguna documentación que indique que el coronavirus surgiera en otro lugar que no fuera la ciudad china de Wuhan. Los investigadores no creen que el paciente francés, un pescadero, tenga un vínculo directo con China o un historial de viajes recientes al país asiático y dicen que hay que seguir investigando.