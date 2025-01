Una pastilla para sustituir los beneficios del ejercicio físico: "Parece que podría llegar a existir"

Con la llegada del nuevo año 2025, muchas personas se fijan propósitos relacionados con mejorar su forma física y llevar una vida más saludable. Sin embargo, para algunos, la idea de invertir horas en el gimnasio podría resultar desalentadora.

A muchos de estos deportistas les gustaría cambiar las horas de esfuerzo y de sudor en esas máquinas de gimnasio por una pastillita mágica que hiciera el mismo efecto, pues parece que quizá esa pastilla pueda existir dentro de muy poco tiempo. Diana Díaz Rizzolo, investigadora en la Universidad de Columbia y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, explica los efectos que podría tener esta pastilla revolucionaria.

Los avances son esperanzadores

Según explica Diana Díaz Rizzolo, los avances en este campo son cautelosamente esperanzadores.

"Pues parece que puede llegar a existir, nos tocará por ahora ser un poco más prudentes. Se está probando ya en roedores. Lo que se ha visto es que se ha podido crear una molécula que imita algunos receptores que se activan cuando practicamos ejercicio físico, y eso promueve creación de músculo y, además, automatización de la grasa como fuente de energía, que significa, como lo traducimos, quemar grasa. Lo que pasa es que cuando decimos que hay que ser prudentes es que, por un lado, solo se ha probado en roedores, y, por otro lado, no podemos hablar del sustituto del ejercicio físico, porque entonces entenderíamos el ejercicio como un único mecanismo de creación de músculo y pérdida de grasa. El ejercicio es muchas otras cosas", explicó la investigadora.

¿Sustituirá al deporte?

Una de las cuestiones clave que subrayan los investigadores es que esta molécula no busca reemplazar la actividad física, sino complementarla en casos específicos.

"Una de las discusiones que hacen los investigadores respecto a esta molécula es justamente que podría ser útil en personas, por ejemplo, con problemas de movilidad o enfermedades neurodegenerativas. Pero a mí se me ocurren otros factores: cuando nosotros intentamos inducir una pérdida de peso en ciertos pacientes con obesidad y sobrepeso, es muy difícil que consigamos perder peso exclusivamente de masa grasa. Entonces, podría ser una ayuda para que promoviéramos el mantenimiento de esa masa muscular, que es indispensable para tener una buena salud. Pero, como muy bien hemos dicho, recordemos que el ejercicio va muchísimo más allá: promueve que, por ejemplo, tengamos una regeneración más temprana de las neuronas. Nos costaría muchísimos años como investigadores lograr descubrir el fármaco que realmente sustituyera al ejercicio", aclaró Diana.

No es una pastilla para adelgazar

Otra aclaración fundamental es que esta molécula no busca ser un producto para bajar de peso de manera rápida o milagrosa. Su enfoque va más allá de lo estético.

"Por supuesto que no, ese no sería el objetivo. Lo que se ha visto hasta ahora en esos roedores es que sí se consigue diez veces más una pérdida de grasa cuando se intentaba inducir obesidad a estos roedores, y podría ser una ayuda sumada a una mejora del estilo de vida, que siempre decimos que debe ser el ideal. Siempre hablamos de los nuevos propósitos del año y me ha parecido súper interesante cuando hablamos de un propósito de modificar el estilo de vida para ser más saludables. Ese debe ser el propósito siempre, ni siquiera perder peso o vernos mejor físicamente; siempre hablemos de salud", comentó la profesora de la Universidad Oberta.

Un horizonte incierto

Aunque los avances en la investigación son significativos, aún es prematuro hablar de fechas concretas para la comercialización de esta molécula en humanos.

"Esto es muy complicado. Siempre intentamos aterrizarlo a un punto, pero pensemos que, de lo que se lleva a investigar con roedores a que finalmente se utilice en humanos, creo que no podemos hablar de un porcentaje en un número entero. Así que es imposible que a día de hoy podamos descifrar cuál sería y si llegaría a ser el año en que se comercializaría esta pastilla", concluyó Diana Díaz Rizzolo.

La pastilla como complemento, no como reemplazo del deporte

Como subraya Díaz Rizzolo, el ejercicio no es solo un mecanismo para crear músculo o quemar grasa; también es clave para el bienestar mental y emocional, así como para la prevención de enfermedades. Mientras esa hipotética pastilla llega al mercado, el mejor propósito sigue siendo apostar por un estilo de vida activo y saludable.

