La asignatura pendiente en el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia

Un estudio constata la desigualdad entre mujeres y hombres en el mundo académico de las matemáticas y la física, y alerta de que casi la mitad de estos científicos no percibe esta discriminación, con lo que de manera involuntaria ayudan a perpetuar esta situación.

Esta es una de las conclusiones del 'Análisis de los fenómenos que contribuyen a perpetuar, o modificar, la discriminación de las mujeres en los campos de las matemáticas y la física' realizado por Nastassja Cipriani y José Senovilla y publicado por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El estudio se centra en los departamentos de Matemáticas y Física de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), aunque algunas de sus conclusiones "se pueden generalizar", ha explicado Cipriani. Solo un 35,9 % del personal de estos departamentos percibe discriminación hacia las mujeres, frente al 47,4 % que entiende que no la hay. Los investigadores alertan de que parte de quienes no perciben esta desigualdad contribuyen a que se mantenga en el tiempo.

En términos cuantitativos las mujeres son menos (en el curso pasado representaban el 38,9 % del personal de Matemáticas y el 29,2 % de Física), su porcentaje no supera al de los hombres en ninguna etapa académica y en el caso de los catedráticos la proporción masculina supera el 70 %.

Esto no solo obedece a una menor vocación científica entre las mujeres porque en el caso de Matemáticas las matriculaciones se reparten al 50 % (no así en el de Física, donde los hombres son mayoría desde el principio). Por tanto, "no hay un problema de acceso, sino de permanencia y de ascenso", ha dicho Cipriani, que ha enumerado varios factores que dificultan que las mujeres sigan con su carrera y hacen que tengan "sentimiento de no pertenencia" al grupo.

Así, cita la discriminación hacia las mujeres en el entorno laboral ya que "se cuestiona su mérito, se las invisibiliza y en general se devalúa su trabajo", al tiempo que se enfrentan a "un lenguaje inapropiado" salteado con "chistes sexistas y piropos" y a situaciones de acoso "leve" que "se dan frecuentemente".

Además, el sistema académico es "cada vez más competitivo" y se caracteriza por la presión psicológica, rivalidad, precariedad y dificultades para buscar financiación, una serie de factores a los que "se añade la discriminación hacia las mujeres".

La conciliación familiar es otro de los aspectos que "en muchos casos condiciona o impide" la carrera profesional de las mujeres, ya que las que tienen hijos tienden a viajar menos y asistir a menos congresos, algo que no hacen los hombres que son padres, lo que "incide directamente" en su progreso académico.