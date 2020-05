Hallan la primera señal de radio dentro de la Vía Láctea

Gilead Sciences Inc., compañía biotecnológica estadounidense, ha comunicado resultados prometedores contra el coronavirus en sus primeros ensayos con su antiviral remdesivir. Peru un estudio realizado en hospitales de Wuhan (China), publicado por 'The Lancet', se muestra menos optimista y asegura que el remdesivir "no está asociado con beneficios clínicos significativos".