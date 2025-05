Un 'Google Maps' para la Luna: una empresa española crea LUPIN, el primer sistema de navegación lunar

¿Te imaginas perderte en la Luna? Si aquí en la Tierra a veces no encontramos la salida en un centro comercial o una calle en una ciudad, piensa lo que sería orientarse en un lugar desconocido, sin señales, árboles ni referencias. Sería el caso de las misiones espaciales donde los astronautas no conocen el lugar, pues para ello una empresa española ha creado un navegador para que eso no ocurra.

La empresa GMV con sede en Madrid, ha desarrollado LUPIN, el primer sistema de navegación lunar que promete ser el 'Google Maps' del espacio y que podría cambiar para siempre la exploración de nuestro satélite. Se trata de un proyecto respaldado por la Agencia Espacial Europea (ESA) con el objetivo de permitir que tanto los astronautas como los robots se orienten en tiempo real sobre la superficie lunar.

En la actualidad, en las misiones se guían a través de señales enviadas desde la Tierra o cálculos internos, que generan retrasos y errores, incluso en algunas zonas no hay cobertura como en el polo sur lunar.

La diferencia que tendrá LUPIN es que no necesita estar conectado a la Tierra para funcionar. Este sistema capta señales de satélites que estarán en órbita lunar y las combina con sensores y cámaras a bordo de los vehículos espaciales. Así, la localización es mucho más rápida, precisa y fiable, sin depender de enlaces terrestres. Es decir, se desplegará una constelación de satélites alrededor de la Luna, creando una infraestructura de navegación y comunicación similar a la que tenemos en nuestro planeta.

Los astronautas o robots utilizarán "unas señales tipo GPS que se están poniendo alrededor de la Luna, igual que en los coches tu sepas en cualquier momento donde estás, que tienes delante. Con lo cual puedes moverte mucho más rápido de forma segura y sabes siempre donde estás localizado", explica Mariella Graziano, directora ejecutiva GVM.

Canarias, lugar de prueba

El lugar para probar esta tecnología ha sido el Parque Natural de los Volcanes de Fuerteventura en Canarias, ya que el terreno árido y rocoso es muy similar al de la superficie lunar. Han simulado una misión espacial real y LUPIN ha tenido buenos resultados.

El róver ha recorrido más de 7 kilómetros en diferentes velocidades, desde la convencional de 0,2 m/s hasta la rápida de 1 m/s, demostrando que puede adaptarse en varias zonas. También las han realizado durante la noche, usando la luz artificial para imitar las condiciones de la Luna, para comprobar que el sistema seguía funcionando.

¿Por qué se necesita un GPS lunar?

Hasta ahora los astronautas y robots enviados a la Luna tenían que calcular su posición de forma indirecta corriendo el riesgo de perderse o avanzar muy lentamente por miedo a errores de navegación, ya que el satélite no tiene carreteras o señales.

Con LUPIN, todo esto cambiará. El sistema permitirá rutas más rápidas y seguras, reducirá la carga de trabajo de los ordenadores a bordo y hará que la velocidad de los róveres dependa solo del terreno, no de las limitaciones técnicas. Según GMV, esto marca "el comienzo de una nueva era en la exploración lunar automatizada".

Aunque este proyecto podría servir como base para futuras misiones a Marte. Como explica Steven Kay, director del proyecto, "estamos acercando a Europa a tener presencia humana en la Luna y esto podría ser un trampolín hacia la exploración de Marte".

