El médico e investigador Bonaventura Clotet: "Los fármacos que bloqueen al coronavirus en su inicio llegarán antes que la vacuna"

Más información En septiembre podría haber ya un millón de dosis de una vacuna efectiva contra el coronavirus

La ciencia intenta predecir cómo puede comportarse el coronavirus porque de ello dependerán las medidas que se adopten y la vuelta a la normalidad.

El médico e investigador Bonaventura Clotet dirige un ensayo clínico que busca encontrar un tratamiento para frenar la infección en cuando se diagnostica la enfermedad y responde sobre ello en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrilo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cree que estamos preparados para acelerar el desconfinamiento?

Los ciudadanos en España están necesitados de desconfinamiento, aunque no sé si están bien preparados. Me preocupa que se baje la guardia que no se adopten de manera estricta las medidas que se recomiendan, como mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, y que todo esto redunde en un posible rebrote. La tendencia natural parece que es muy a la baja y nos anima a creer que no puede pasar, pero ya hay ejemplos de rebrotes y hay que tomar medidas estrictas.

¿Llegará antes un tratamiento efectivo o la vacuna?

Hemos concluido un estudio muy importante con hidroxicloroquina y hemos generado muchos datos en muy poco tiempo que serán muy útiles para este manejo posterior en el fármaco. Lo importante es que si se puede tratar rápidamente la infección y de inmediato, permitiría abortar la progresión de la enfermedad hacia la fase de neumonía e inflamación importante de los pulmones que acaba con la vida de las personas por destrucción de los mismos. Si conseguimos encontrar fármacos de inicio que bloqueen al virus, evitaremos la progresión y esto llegaría antes que la vacuna, aunque hay modelos de vacunas que ya están bastante avanzados.

¿Todas las personas que dan positivo en anticuerpos están protegidas?

Esto no se sabe con exactitud. Los test serológicos de las personas que han dado positivos no nos dicen si los anticuerpos son neutralizantes o no. Hemos valorado en más de 100 muestras de pacientes cuáles tenían estos anticuerpos neutralizantes. Aquellas personas asintomáticas que habían pasado la enfermedad casi sin darse cuenta tenían una baja cantidad de anticuerpos neutralizantes y que en un porcentaje pequeño podían tener incluso ausencia de estos anticuerpos neutralizantes. Lo que está claro es que no todo el mundo tiene el mismo nivel ni está igualmente protegido aparentemente. Por ello, las personas no deben frivolizar de que tienen unos test positivos y deben seguir las medidas estrictas de protección.