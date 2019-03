Un científico chino afirma haber creado los primeros humanos genéticamente modificados del mundo. El ADN de las niñas gemelas fue alterado con una nueva herramienta poderosa capaz de reescribir el mismo modelo de la vida, detalla el investigador He Jiankui.

Afirma que los bebés, llamados LuLu y Nana, nacieron hace unas semanas y tienen una resistencia a la infección con el VIH, el virus del SIDA, según recoge el Daily Mail.

Un científico estadounidense que participó en el trabajo lamenta que este tipo de edición de genes está prohibida en los Estados Unidos debido a los riesgos de que el ADN alterado deforme otros genes. Estos cambios potencialmente peligrosos pueden luego transmitirse a las generaciones futuras.

La edición de genes está prohibida en muchas otras partes del mundo, y los investigadores dijeron que, si las afirmaciones del doctor He son ciertas, el experimento "monstruoso" no es "moral ni éticamente defendible".

El científico Jiankui, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, explica que alteró los embriones de siete parejas durante los tratamientos de fertilidad. Asegura que su objetivo no era curar o prevenir una enfermedad hereditaria, sino tratar de otorgar un rasgo que pocas personas tienen naturalmente: la capacidad de resistir la infección por el VIH.

Los padres involucrados se negaron a ser identificados o entrevistados, y no dijeron dónde viven o dónde se hizo el trabajo. No hay una confirmación independiente de la afirmación del doctor He, y no se ha publicado en una revista, donde otros expertos la examinarían.