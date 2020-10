Científicos de EEUU insisten y vuelven a exigir a la OMS que diga de forma rotunda que el coronavirus se contagia por el aire

Un grupo de científicos reclama, en una carta publicada por Science, que la OMS afirme de forma rotunda que el coronavirus se contagia por el aire. Hablan de "una evidencia abrumadora" a favor de que la inhalación del SARS-Cov-2 "representa una vía principal" de transmisión de la enfermedad.

Científicos de universidades estadounidenses como las de San Diego, Maryland, Kimberly Prather, de la Universidad de la Jolla, entre otras, firman dicha carta.

No hay polémica a la hora de afirmar que el coronavirus se contagia por gotitas grandes de saliva que expulsamos al toser o estornudar , sin embargo no hay unanimidad para afirmar o no que la transmisión también se produce por aerosoles, es decir gotas mucho más pequeñas que pueden viajar más lejos y permanecer más tiempo suspendidas en el aire.

Los científicos reclaman en esta carta que además del uso de mascarillas y de guardar la distancia de seguridad, así como los hábitos de higiene se comunique la importancia "de trasladar las actividades al exterior, mejorar el aire interior utilizando la ventilación y la filtración, y mejorar la protección de los trabajadores de alto riesgo".

Los virus infecciosos que se transmiten por aerosol "pueden permanecer suspendidos en el aire durante muchos segundos u horas, como el humo, y ser inhalados" y además "también pueden viajar más de (dos metros) y acumularse en el aire interior mal ventilado, lo que lleva a eventos de superdifusión".

Los autores proponen buscar un consenso en la polémica sobre las transmisión por aerosoles y señalan la "necesidad urgente de armonizar los debates sobre los modos de transmisión de los virus en todas las disciplinas, para garantizar estrategias de control más eficaces y proporcionar una orientación clara y coherente al público".