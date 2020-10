Calendario lunar de octubre 2020: Las fases de las lunas este otoño

Cada noche que miras a la Luna de seguro no la ves igual, y es porque esas aparentes diferencias, tanto en el tamaño como en la zona iluminada que se da en la porción visible del satélite, se producen debido al cambio de posición de la Luna, respecto a la Tierra y al Sol.

Estas variaciones a lo largo del mes en la parte iluminada de la Luna, cuando es vista por alguien desde la Tierra, dan origen a las cuatro fases lunares que se conocen como: Luna Llena, Cuarto Menguante, Cuarto Creciente y Luna Nueva.

De todas las fases, para muchos, la Luna Llena es la más especial por esa intensa luz que irradia la Luna e ilumina la noche, pero no cabe duda de que cada fase lunar tiene su encanto especial y su propia magia particular. Por eso, tanto si eres de admirar la Luna en su plenitud o la delicadeza de la misma cuando casi no es perceptible, te compartimos el calendario lunar de octubre.

Con estas referencias podrás descubrir las fechas exactas en las que se producirán cada una de estas fases, así que ¡anímate y este octubre redescubre cada una de las fases por las que atraviesa la Luna!

Las cuatro fases de la Luna en octubre de 2020

El ciclo completo de la Luna, o la denominada lunación, es de aproximadamente 29 días, tiempo durante el cual la Luna completa el calendario Lunar.

Como ya mencionamos, este mes se producirán dos lunas llenas, o lo que es lo mismo dos plenilunios. Una fase lunar que se produce cuando la Tierra se encuentra situada exactamente entre el Sol y la Luna y que ocurre cada vez que se completa el ciclo lunar.

Las Luna Llena de octubre es conocida también como la Luna de Cosecha o Luna del Cazador, ya que además de ser la época cuando se hace la recolecta de las cosechas, también es el mejor momento para que los cazadores salgan a cazar.

Esta primera Luna Llena de octubre de 2020 marca el inicio del mes, ya que tendrá lugar el día 1 de octubre a las 23:05 horas, y además tiene el honor de ser la primera Luna Llena del otoño.

El Cuarto Menguante se producirá el día 10 de octubre, a las 02:39 horas y la Luna Nueva será el día 16 de septiembre, a las 21:39 horas. Para el Cuarto Creciente, habrá que esperar a finales de mes, hasta el día 23 de octubre, a las 15:23 horas.

El cierre del mes será por todo lo alto, con la segunda Luna Llena del mes, el día 31 de octubre a las 15:49 horas.

¿Cuándo se da el perigeo y apogeo de la Luna en octubre?

Otro dato a tener en cuenta durante el ciclo lunar son las fechas en las que ocurre el perigeo y el apogeo de la Luna. Los cuales se corresponden simplemente con los momentos donde la Luna está más cerca de la Tierra, en el perigeo, o cuando está más alejada, durante el apogeo.

A lo largo del mes de octubre se producirán dos apogeos. El primero tendrá lugar el 3 de octubre, a las 19:24 horas, y se alcanzará una distancia entre la Luna y la Tierra de 406.319 Km.

Por su parte, el perigeo ocurrirá el día 17 de octubre, a las 01:48 horas, y será en este momento cuando la distancia de la Luna a la Tierra será de 356.912 km.

El segundo y último apogeo del mes sucederá el día 30 de octubre, a las 19:47 horas, y la distancia entre planeta y satélite será de 406.392 km.