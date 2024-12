Las bacterias espejo, un riesgo sin precedentes para la vida en la Tierra que alarma a los científicos

La humanidad de enfrenta a una nueva amenaza: las 'bacterias espejo'. Un grupo de investigadores ha alertado de los graves riesgos de infección en personas que presentan estas bacterias, así como que son capaces de destruir ecosistemas enteros. Y es que estos microorganismos pueden hacer frente a las defensas inmunitarias de los organismos que infectan, ha publicado 'The Guardian'. De hecho, los organismos sintéticos presentarían un riesgo sin precedentes para la vida en la Tierra.

Estos organismos, las 'bacterias espejo', tienen un gran potencial en campos con la biotecnología o la medicina, especialmente en la creación de nuevos medicamentos y terapias. Pero no es oro todo lo que reluce, ya que estas bacterias también podrían conllevar una gran cantidad de riesgos. De ahí que los científicos hayan instado a poner fin a todos los proyectos que se están investigando sobre el tema para evitar daños futuros.

"La amenaza de la que estamos hablando no tiene precedentes"

"La amenaza de la que estamos hablando no tiene precedentes", ha expuesto el profesor Vaughn Cooper, biólogo evolutivo de la Universidad de Pittsburgh. "Las bacterias espejo probablemente evadirían muchas respuestas del sistema inmunológico humano, animal y vegetal y en cada caso causarían infecciones letales que se propagarían sin control".

¿Qué son las 'bacterias espejo'?

Las 'bacterias espejo' están construidas a partir de imágenes especulares de moléculas encontradas en la naturaleza. Se trata, pues, de organismos sintéticos. Estas bacterias deben entenderse como "versiones invertidas de moléculas naturales", explica Cooper.

Como expone el estudio recogido por 'The Guardian', muchas moléculas que forman parte de la vida pueden existir en dos formas distintas, cada una de ellas como imagen especular de la otra. Así, el ADN de todos los organismos vivos está formado por nucleótidos 'diestros', mientras que las proteínas, los componentes básicos de las células, están formadas por aminoácidos 'levógiros'. No está claro por qué la naturaleza funciona de esta manera: la vida podría haber elegido en su lugar ADN levógiro y proteínas dextrógiras.

El problema es que estos microorganismos artificiales podrían establecerse en el medio ambiente y eludir las defensas inmunes de los organismos naturales, poniendo a los humanos, los animales y las plantas en riesgo de infecciones letales, han avisado un grupo internacional de premios Nobel y otros expertos, recoge 'The Guardian'. Un riesgo que se multiplica al sumarle el hecho de que las 'bacterias espejo' serían inmunes a los antibióticos y virus actuales, por lo que podrían propagarse de forma incontrolable.

Preocupación entre la comunidad científica

La preocupación por la 'vida espejo' de la comunidad científica ha quedado plasmada en un informe de 299 páginas resumido en un artículo de la revista 'Science'

"A menos que surjan pruebas convincentes de que la vida espejo no plantearía peligros extraordinarios, creemos que no se deberían crear bacterias espejo ni otros organismos espejo, incluso aquellos con medidas de biocontención diseñadas", defienden los autores en el artículo de 'Science'. "Por lo tanto, recomendamos que no se permita la investigación cuyo objetivo sea crear bacterias espejo y que los financiadores dejen claro que no apoyarán ese trabajo", añaden.

"Creemos que no se deberían crear bacterias espejo ni otros organismos espejo"

La Dra. Kate Adamala, bióloga sintética de la Universidad de Minnesota y coautora del informe, es un claro ejemplo del 'miedo' por estas bacterias: estaba trabajando en una célula espejo, pero cambió de rumbo el año pasado tras estudiar los riesgos en detalle.

"No deberíamos crear una vida reflejada", afirmó Adamala antes de defender que "tenemos tiempo para la conversación. Y eso es lo que intentamos hacer con este artículo, iniciar una conversación global".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com