Los astronautas Suni Williams y Barry 'Butch' Wilmore se encuentran en la Estación Espacial (EEI) desde hace 234. Tras ello, Williams ha relatado la experiencia que están viviendo.

Se suponía que ambos pasarían ocho días en la ISS cuando embarcaron el pasado 5 de junio. Sin embargo, la cápsula Boeing que los llevó estuvo plagada de problemas técnicos. Desde entonces, la cápsula regresó a la Tierra vacía, dejando a los dos astronautas atrapados al menos hasta finales de marzo cuando podrán regresar en la nave espacial Crew-0 de SpaceX.

"He estado aquí arriba bastante tiempo, ahora mismo he estado tratando de recordar cómo es caminar. No he caminado. No me he sentado. No me he acostado", dijo durante una videollamada con estudiantes de la escuela Needham en Massachusetts.

La microgravedad afecta al cuerpo de los astronautas y provoca un deterioro significativo de los músculos y huesos. Según la NASA, cada mes los huesos que soportan el paso de los astronautas se vuelven aproximadamente un 1% menos densos si no toman precauciones para contrarrestar esta pérdida.

Crew-9 de la NASA y SpaceX

La misión tripulada Crew-9 de la NASA y SpaceX despegó en septiembre desde Florida, Estados Unidos, rumbo a la Estación Espacial Internacional con el objetivo de traer de vuelta al Tierra a los dos astronautas. La nave Dragon de SpaceX partió a las 13:17 hora local después de un tercer y último retraso provocado por el huracán Helene, con dos tripulantes en lugar de los cuatro habituales, lo que deja dos asientos vacíos.

El encargado de rescatarlos es la empresa de Elon Musk y el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha pedido que realice la intervención lo antes posible. La nave se lanzó en el tercer intento, ya que tuvo un problema por el regreso de la que fue la primera misión tripulada de la Starliner.

Los dos ocupantes de la Crew-9, la novena misión operativa de vuelos tripulados a bordo de la Dragon por encargo de la NASA, permanecerán unos cinco meses en el laboratorio orbital efectuando investigaciones.

