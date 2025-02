Así controlan desde España el asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra

La NASA ha elevado la probabilidad de que un asteroide de gran tamaño impacte contra nuestro planeta. Ahora, la posibilidad se sitúa en un 2,6%. Este cuerpo celeste, comparable en longitud a la Torre de Pisa, podría generar un cráter del tamaño de una pequeña ciudad en caso de impacto contra la Tierra.

Ante este escenario, en Cataluña siguen su trayectoria con precisión a través de telescopios. En el Observatorio de Pujalt, un equipo de astrónomos monitorea la evolución del asteroide, analizando sus movimientos y recopilando datos para prever su posible impacto en 2032.

Desde este observatorio, situado en la provincia de Barcelona, los científicos han seguido al asteroide mientras todavía es visible. Hasta abril, los telescopios pueden detectar su débil luz en movimiento. Sin embargo, una vez pasado ese mes, la roca espacial desaparecerá de la vista y no podrá ser observada desde ningún punto de la Tierra hasta dentro de tres años.

Qué pasaría si choca con la tierra

Se trata de un asteroide de nivel 3 en la escala de Turín. El jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl explico que en caso de confirmarse que el tamaño del astroide es superior a 50 metros de diámetro, "el asunto sería más complicado". Su impacto podría provocar que una zona muy poblada "desapareciese del mapa.

El tamaño del asteroide no es suficiente como para provocar una catástrofe global. No obstante si que podría llegar a destruir una ciudad. Por el momento no se puede prever su órbita con exactitud, y es muy probable que este llegue a desaviarse y que finalmente nuestro planeta no este en su trayectoria. Los telescopios del IAC están haciendo un seguimiento de este asteroide. El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los centros de investigación internacionales que está realizando seguimiento activo del asteroide 2024 YR4. Es más, el Grantecan de La Palma ha servido para precisar su tamaño y establecer de qué tipo de asteroide se trata.

Podría impactar en la luna

Aunque un una probabilidad considerablemente menor, el asteroide también podría llegar a impactar en la luna. En una publicación en la red social Bluesky, Rankin reveló que hay un 0,3% de probabilidades de que 2024 YR4 choque contra la Luna. Aunque un impacto de este tipo no representaría una amenaza directa para la Tierra, sí podría tener efectos visibles desde nuestro planeta.

"Existe la posibilidad de que el impacto expulse material que eventualmente caiga sobre la Tierra, pero dudo mucho que esto suponga una amenaza significativa", explicó Rankin en declaraciones a New Scientist. Si se produjera una colisión con la Luna, la energía liberada sería superior a la de 340 bombas de Hiroshima, generando un espectáculo visible desde la Tierra. Dependiendo del punto exacto de la colisión, podría formarse un nuevo cráter de tamaño considerable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com