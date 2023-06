6 cosas que no sabías de las naranjas y mandarinas

Las podemos tomar solas, en gajos, cortadas, mezcladas con otras frutas, en un sabroso zumo natural, en postres… Las naranjas y las mandarinas son de las frutas más beneficiosas para nuestro organismo por sus altas propiedades antioxidantes y también de las más versátiles, ya que se pueden consumir de muchas maneras. ¡En la variedad está el gusto!

Las naranjas y mandarinas, consideradas “frutas de invierno”, se recolectan de octubre a junio, ya que así conservan todos sus beneficios y su exquisito sabor. ¿Te gustaría saber más sobre estas frutas? A continuación, te contamos todas sus propiedades y te ofrecemos algunas curiosidades que te sorprenderán gratamente.

¿Qué beneficios tiene tomar naranjas y mandarinas?

Además de ser considerados poderosos antioxidantes por la gran cantidad de Vitamina C que contienen, las naranjas y mandarinas nos aportan muchos otros beneficios. ¿Quieres conocerlos? ¡Apunta!

Por su bajo índice glucémico, son de las frutas más aconsejadas para la prevención de la diabetes.

Prolongan la sensación de saciedad por su alto contenido en fibra.

Son ricas en calcio, así que las mandarinas y las naranjas ayudan a proteger los huesos y dientes.

Su consumo diario ayuda a reducir la absorción de grasas, a bajar el colesterol malo y la tensión.

Aumentan el colesterol bueno, ya que contienen hesperidina que es una sustancia muy positiva para el organismo.

Tienen propiedades antiinflamatorias.

Su consumo es beneficioso para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

Estas frutas son ricas en minerales tales como calcio, fósforo, magnesio y potasio.

Curiosidades de las naranjas y mandarinas

¿Sabías que la naranja es un híbrido de dos frutas? Es decir, nace de la combinación de dos cítricos: 75% mandarina y 25% pomelo.

Otra curiosidad es que las mandarinas se usan en cosmética porque tienen muchos beneficios para la piel y el cabello. De hecho, el consumo regular de mandarinas reduce los signos del envejecimiento disminuyendo las arrugas y las manchas.

Asimismo, las mandarinas también tienen propiedades medicinales. Gracias a la composición química del aceite de cáscara de mandarina, desinfectan y ayudan al crecimiento de nuevas células para curar lesiones.

Respecto a las naranjas, muchas personas sitúan su origen en China y Japón y otros aseguran que vienen de India o Libia. En cualquier caso, no llegaron a España hasta el siglo X de la mano de los árabes. Además, fueron los españoles quienes llevaron esta fruta al continente americano.

Su sabor es tan delicioso que ha conquistado a los paladares más exigentes, como a la reina Isabel II de Inglaterra. La mermelada que consumía procedía de las mejores naranjas de Sevilla. La reina tenía por costumbre tomar mermelada de naranja amarga procedente de los naranjos del Real Alcázar de Sevilla.

Por último, como habrás comprobado en determinadas ocasiones, algunas naranjas y mandarinas tienen pepitas y otras no. Lo que hace que estas frutas tengan pepitas es la variedad. Algunos cítricos son capaces de polinizar sus propias flores, lo que se denomina autopolinización. Tras esto, estos cítricos van a tener pepitas en la mayoría de los frutos. Y, por el contrario, hay otras variedades que no son capaces de autopolinizarse, por lo que no producen pepitas.