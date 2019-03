Zona azul: ¿Multa o impuesto?

¿Multa o impuesto? Esa es la polémica. Una jueza acaba de anular dos sanciones a un conductor por no pagar la zona azul, al entender que son multas sin posibilidad de alegación. El Ayuntamiento, sin embargo, insiste en que no son sanciones. Para el Consistorio se trata de una tasa que se paga por aparcar en suelo público, por lo que el procedimiento que usan es el adecuado. De momento la sentencia no es firme y el Ayuntamiento la piensa recurrir.

Rafael se negó a pagar las dos multas que recibió en casa por no haber pagado la zona azul. Asegura que ni siquiera había estado aparcado donde decía la notificación. Llevó el caso a los tribunales y una jueza ha anulado las multas. Según la sentencia, el ayuntamiento no usó el procedimiento adecuado para reclamarle el pago.

Sanción para la que no tuvo opción de presentar alegaciones. Pero el Ayuntamiento sostiene que no es una multa, sino una tasa de ocupación de suelo público.

Rafael sostiene que a él le llegó a casa una denuncia, no la liquidación de un impuesto, y no de manos de un policía, que tiene presunción de veracidad, sino de un trabajador de Sagulpa, que ni siquiera se identificó. La polémica está servida.

La sentencia sólo ha anulado el caso particular de Rafael, no toda la ordenanza, aunque muchos ciudadanos ya se están planteando recurrir sus multas. El Ayuntamiento piensa recurrir.