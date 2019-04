Visocan pide al Ayto.SC que no ampare a las familias ocupas

Alonso asegura que quien tiene que resolver es el Gob.Can

Otro asunto polémico: La empresa pública de Vivienda Visocan ha pedido al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que no ampare a las familias que están ocupando viviendas públicas ilegalmente ,incluso amenaza con llevarlos a los tribunales por pagarles la luz y el agua. La carta enviada por Visocan ha sorprendido al ayuntamiento, que no piensa dejar de ayudar a estas personas si así lo requieren en base a los informes de servicios sociales. La consejería ha desautorizado al gerente de Visocan.Hay unas 20 familias en estos momentos viviendo de okupas en casas de Visocan en Canarias. Su situación ha desatado una polémica que podría acabar con la destitución del gerente de la empresa pública. El conflicto surje con esta carta que ha recibido el ayuntamiento de santa Cruz de Tenerife, en ella el responsable de Visocan advierte al consitorio de las consecuencias que puede tener ayudar a las familias okupas, ayudas como pagarles el agua o la luz. Amenazan con llevarlos a los tribunales. La respuesta del ayuntamiento es contundente.El gobierno de Canarias ya ha desautorizado el contenido de la carta.Asegurando que no es la filosofía ni la forma de proceder de la consejería de vivienda. Hoy se sentarán con el gerente para escuchar sus explicaciones.Insisten en que la carta fue una decisión unilateral del gerente de Visocan que no contó con la aprobación previa de ningún responsable de la consejería ni del consejo de administración de Visocan .ALONSOEl cabildo de Tenerife dice que el problema lo tiene que resolver el Gobierno de Canarias. Lo ha dicho hoy el presidente Carlos Alonso, en una entrevista en Onda Cero. Alonso vuelve a enfrentarse con la Vicepresidenta y Consejera de Vivienda y Asuntos Sociales, Patricia Hernández. Asegura que es la máxima responsable de las viviendas públicas y es a ella a quien corresponde buscar una solución. Además, el presidente del cabildo volvió hoy a pedirle al Gobierno de Canarias más implicación en carreteras, asuntos sociales y empleo.Es la máxima responsable del área de vivienda y Asuntos sociales en el gobierno de Canarias, y es ella, la consejera, la que tiene que resolver el problema.Así le contesta el presidente del cabildo a Patricia Hernández en la polémica de las viviendas públicas. Pero Carlos Alonso sigue echando en falta la implicación de la consejería que preside Hernández, en materia de asuntos sociales.Lo mismo ocurre, dice, en carreteras. El cabildo va a poner más de 30 millones de euros al año para mejorar accesos a las autopistas, y acabar con el problema de los atascos.La queja, dice Alonso, viene porque es el cabildo el que siempre están adelantando los fondos en asuntos que son competencia del gobierno de Canarias.