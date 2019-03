Visitamos la única plataforma petrolífera que hay en España

Repsol quiere dialogo con Canarias pero con criterios técnicos, no políticos.

Pues bien un equipo de esta casa se ha desplazado hasta Tarragona para comprobar in situ, como funcionan los sistemas de seguridad, los peligros que entrañan los sondeos y la extracción de petróleto y sobre acercarles la información a través de las preguntas que hemos hecho directamente a la compañía y en la plataforma en la que trabajan en España.

En medio del mar y a 43 kilómetros de la costa de Tarragona, llegamos a la plataforma petrolífera Casablanca.

En esta sala se controla la seguridad, desde estas pantallas se puede detectar cualquier fluído sospechoso incluso con oleaje, de noche o con niebla.

Además este barco que ven estás permanentemente alrededor de la plataforma con equipos preparados para actuar de forma rápida. Nos vamos hasta la zona mas baja la más cercana al mar, queremos ver si el agua está limpia.

No pudimos apreciar ni manchas no olores, hay un perímetro de 500 metros alrededor de la plataforma donde se prohíbe la pesca, estos son barcos pesqueros de Tarragona se acercan porque nos dicen hay mas peces en la zona. En canarias no se utilizaría una plataforma como esta, será un barco con sistemas de seguridad similares, e incluso dicen mejorados.

En los 33 años de vida de la plataforma apenas ha habido incidentes, en 2010 se produjo un derrame de 20 barriles, se frenó con el sistema de seguridad y no llegó al litoral. Repsol quiere diálogo eso sí, desde criterios técnicos y no políticos.

La compañía Tienen 3 pozos trabajando en uno de los países con legislación medioambiental más exigente, en Noruega, desde 1950 en España se han hecho en el mar unos 260 sondeos , en todas las comunidades excepto en canarias.