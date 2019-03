Tras este incidente, el animal no ha vuelto a ser visto por la zona, aún así el ayuntamiento inspecciona la costa para garantizar la seguridad de los bañistas. Viendo las fotos de la mordida, los expertos aseguran que se trata de un marrajo pequeño de metro y medio. Estos tiburones suelen estar en alta mar. Creen que no tuvo intención de atacar, sino que se confundió: mordió, vio que no era pescado y soltó al chico.