Vertederos ilegales que destrozan nuestro paisaje

Inmediaciones de la costa de Gáldar. Unos vecinos han dejado abandonadas varias neveras junto a los contenedores. El camión de la basura no recoge este tipo de deshechos, que quedan abandonados indefinidamente. Sardina del norte. Otro vertedero improvisado. En esta ocasión se trata de colchones y maderas usadas, que llevan varios meses en mitad de la vía pública. Lamentablemente, situaciones como éstas son cada vez más usuales, aunque no por ello dejamos de sorprendernos. En Montaña Blanca podemos llegar a encontrar hasta una embarcación de Aduanas en este vertedero ilegal, en el que el propietario acumula desde palés de madera, hasta neveras, restos de vehículos y neumáticos usados. En este caso concreto, existe una denuncia ante la Guardia Civil, pero al declararse insolvente el dueño de los terrenos, no se le puede obligar a la limpiar la zona. Como consecuencia: un paraje natural totalmente destrozado, contaminación por aceros, metales y maderas y toneladas de residuos que dejan de ser reciclados.

La sanción dependerá del volumen de los residuos y será mayor si se trata de espacios naturales protegidos.