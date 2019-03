Los vecinos reclaman una mejora del histórico barrio de El Toscal

A la espera de un plan de ordenación

El barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, fue declarado bien de interés cultural en 2007, pero actualmente muchos de los edificios más bonitos están en ruinas. Algo que en parte es culpa del abandono de sus propietarios. El ayuntamiento espera aprobar un plan para acabar con la imagen de deterioro que sufre ese céntrico barrio.

Las asociaciones de vecinos llevan años reclamando una mejora.

No cuenta con un plan de ordenación a lo que se une la decidida por parte de los particulares que no invierten en arreglar las viviendas. Ocasionando problemas tan graves como estos. Una casa que se viene abajo tras las lluvias. O esta que grabamos vallada porque no deja de caer parte de su fachada.

Un centro histórico que parece que vive precisamente de eso de la historia de lo que fue y no de lo que es.