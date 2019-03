Los vecinos ya están en sus casas

No pueden utilizar la azotea pero ya han regresado a sus casas los vecinos de Arapiles afectados por el derrumbe de un techo. A pesar de ello, siguen teniendo miedo a que se produzca un nuevo desplomeA Soledad la sorprendió cuando iba a tender la ropa. Para estas familias, estos desprendimientos no son algo nuevo.Las causa principal del derrumbe fue el peso que ejercen los ocho bidones del techo que por el momento no se pueden utilizar.El Ayuntamiento revisará las estructuras de las dos mil viviendas de este barrio de la capital grancanaria con carácter urgente.