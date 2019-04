Los vecinos de Bajo La Cuesta tendrán que dejar el hotel

Esta semana debían empezar las obras de refuerzo del talud

Nos vamos ahora hasta Bajo La Cuesta, en Candelaria, en Tenerife, el pasado 27 de octubre eran desalojados de sus viviendas, los vecinos, por peligro de derrumbe. Muchos de ellos fueron realojados en un hotel cerca de la zona. Ahora les han comunicado que mañana tendrán que marcharse de es hotel. Algunos no tienen otra lugar a la que ir. Hoy protestaban a las puertas del Ayuntamiento pidiendo una solución.

Se manifiestan a las puertas del Ayuntamiento en busca de una solución. Son los vecinos de bajo La Cuesta, en Candelaria. Muchos llevaban viviendo hasta ahora en este hotel. Hasta mañana, que es cuando les han dicho que tienen que marcharse. Entre ellos varios casos. José por ejemplo posee dos viviendas más pero no puede disponer de ellas, una está alquilada y la otra la tiene su madre en usufructo. Ahora se tendrá que ir con sus hijos a una habitación de un familiar.

El caso de la hija de Gloria tiene que ver con el padrón, en su día no le permitieron empadronarse en estas viviendas, ahora le dicen que no puede disponer de ayuda precisamente por eso.

Lo mismo que Sandra, ella si sale del hotel no tiene a dónde ir.

El pasado 27 de octubre entre lágrimas abandonaron sus casas por peligro de derrumbe. El Ayuntamiento ofrecía la posibilidad de un alquiler a aquellas familias que no tuviesen segunda vivienda. Esta semana tenían que empezar las obras de refuerzo del talud. Hoy aún no habían comenzado. El Ayuntamiento no ha querido atendernos y respondernos qué pasará con estos vecinos.