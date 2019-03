Vecinos de Adeje dan vida a La Pasión de Cristo

Todo se última en Adeje para su día grande: El de la Pasión. Hoy se cuadraban los últimos detalles en los escenarios que ocuparán Jesús y sus apóstoles junto a más de 300 de actores en la céntrica calle grande del municipio. Un evento que ha traspasado fronteras y que congrega a cada año a miles de devotos y no devotos que se emocionan con la representación de los ciudadanos de esta localidad que este año volverán a tener su protagonismo. Si no puede asistir in situ no tiene excusa. Mañana a partir de las 12 del mediodía, más de 12 cámaras llevarán a los espectadores toda la grandiosidad de esta manifestación religiosa en directo a través de Antena 3 Canarias, y para todo el mundo, a través del Canal Internacional y la página web de Antena 3 TV.