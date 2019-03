Van a trabajar pese a que no cobran desde julio

Ana comienza su jornada laboral de ayuda a domicilio acudiendo a casa de Josefa. Ella se encarga de su aseo y de acondicionar su habitación. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque Ana no está cobrando por su trabajo. Desde el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Telde no paga a la empresa proveedora del servicio.

Los 40 empleados, que como Ana Rosa están trabajando sin cobrar, advierten que se pondrán en huelga a partir del próximo 9 de diciembre. Como consecuencia familias como ésta se quedarán sin la ayuda a domicilio.

Pero aquí no termina el drama porque después de una jornada de trabajo, Ana no puede regresar a su casa. Está viviendo en la casa de unos familiares porque ha tenido que alquilar la suya para pagar la hipoteca. Dice que la situación de sus compañeras es aun peor.

El Ayuntamiento no ha querido hacer declaraciones sobre este problema. La oposición considera que el grupo de gobierno debe afrontar este pago de forma urgente

200 personas dependientes podrían quedarse sin este servicio.