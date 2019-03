Usan una paloma para intentar introducir un móvil en la cárcel

A instituciones penintenciarias les preocupan más los drones

Y en Tenerife el ingenio de unos presos de la cárcel de Tenerife para introducir un teléfono móvil en las celdas no tiene límites. Han intentado utilizar una paloma mensajera. El animal no soportó tanto peso y no llegó a superar el primer perímetro de seguridad. La encontraron exhausta y con la misión fracasada.

La intentaron usar para introducir en la cárcel un teléfono móvil. Así encontraron hace unos días a esta paloma en el perímetro de la prisión de Tenerife

Un objetivo demasiado elevado para una paloma de apenas 300 gramos de peso

Y lo hemos comprobado con un experto

E insisten en que ésta no es una paloma mensajera, sino una paloma

No es la primera vez que son usadas en las cárceles de todo el mundo para introducir droga en pequeñas cantidades

Lo de esta paloma ha sido un caso puntual y sin éxito, pero lo que realmente preocupa a las instituciones penitenciarias son otros correos un tanto más sofisticados

El problema es que no todas las cárceles están preparadas para impedir este tipo de accesos de altos vuelos