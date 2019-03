Todos a la cumbre

Comenzó nevando así de fuerte la tarde del miércoles y en unas horas la cumbre de Gran Canaria estaba así. Los que conocen la zona dicen que es raro que nieve de día. De noche la imagen era espectacular, con la cumbre llena de nieve y también de curiosos que no esperaron para disfrutarla. Unas horas más tarde y a cero grados la situación no ha cambiado mucho. La carretera hasta el pico de las nieves está cerrada por precaución y los operarios de carreteras se esfuerzan por quitarle el hielo. Es mucho más seguro usar coches como este, de radio-control, que en este paisaje casi parece de verdad. También es la oportunidad para quienes nunca han visto la nieve. Además, las vistas desde esta altura son inmejorables. Se ve hasta la capital. Desde allí vienen muchos de los visitantes, algunos incluso con su jefe. Otros han hecho noche aquí arriba y se quitan el frío con un café caliente. Todo sea por disfrutar de un espectáculo que no se ve todos los días.