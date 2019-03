'Tindaya no se toca' recoge firmas para frenar la obra de Chillida

El proyecto escultórico de Eduardo Chillida, continúa en pie. . Porque el gobierno de canarias aprobó delimitar una zona arqueológica de la montaña de Tindaya, pero en la parte superior, con que queda libre el resto. La plataforma en defensa de TIndaya, ha recogido ya más de 60 mil firmas para que no se vacía la montaña. Científicos y ecologistas que también se oponen a las prospecciones, no entienden porqué el Gobierno aquí no apoya la defensa del Medio Ambiente.

Premios canarias en las áreas de la arqueología y la botánica, hablan de una montaña única, sagrada para los aborígenes, y de un valor natural incalculable.

Tindaya es un monumento, que según los expertos no se debe tocar, porque ya en sí misma, es una escultura en su estado natural.