Tiene 89 años y lleva 10 sin pisar la calle

Lleva una década comunicándose sólo a través del bal

Encerrada en su casa hace diez años. Sin salir para nada y su único contacto con el exterior es a través de su balcón. Es la historia de Olga, una anciana de 89 años que vive en Santa Cruz de Tenerife. Asuntos Sociales conoce el caso pero dicen que no pueden ayudarla si ella no quiere porque no pueden obligarla.

Su vida se limita a este balcón. pasa las 24 horas Del día. Se llama Olga y tiene 89 años. No nos deja subir a su casa, NI a nosotros ni a nadie. Solo podemos hablar con ella desde la calle. La única persona que ha conseguido subir es esta vecina, que tiene una cafetería justo debajo. Fue hace dos meses, pudo bañarla y limpiar la casa.

Y es además la que le da la comida cada día. Esta cuerda es la que le permite comer.

Se dedicó toda su vida a cuidar a sus padres, cuando estos murieron el miedo a que le quiten su casa fue el desencadenante de este cautiverio.

El caso está en conocimiento de Asuntos Sociales. Tramitando una ayuda domiciliaria que tampoco se puede llevar a cabo porque no deja que entren y por ley no pueden obligarla. Este balcón donde las marcas muestran el tiempo que pasa apoyada en la esquina, es su único contacto con el mundo.