Los taxistas anuncian movilizaciones

No todo el sector apoya esta convocatoria

Parte del sector del taxi en SC de Tenerife tenía previsto hacer movilizaciones durante la campaña de navidad en la Avenida Tres de Mayo, sin embargo no les han dado permiso, y les han marcado otro recorrido con el que no están de acuerdo. Por este motivo han decidido oficialmente desconvocar las movilizaciones. Pero, los días señalados han anunciado que trabajarán todos, durante dos horas por la tarde concentrados en esta Avenida, con lo cual parece que habrá manifestación pero no oficial. No todo el sector del taxi apoya esta iniciativa que han explicado hoy así...